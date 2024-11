Em evento paralelo ao G20, Janja xinga Elon Musk Na ocasião, a primeira-dama falava sobre a dificuldade de aprovar leis para regulamentar as redes sociais; bilionário respondeu Brasília|Do R7 16/11/2024 - 18h58 (Atualizado em 16/11/2024 - 19h40 ) twitter

Janja xinga Elon Musk Reprodução/YouTube @GovernoDoBrasil

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, ofendeu, neste sábado (16), o bilionário Elon Musk, dono do X/antigo Twitter. A fala ocorreu durante um painel de conversa promovido pelo “G20 Talks”, que antecede a cúpula do G20, que começa na segunda-feira (18). Na ocasião, o tema da discussão era “combate a desinformação”. O evento contava com a participação de influenciadores digitais, como o Felipe Neto. Procurada, a assessoria do Palácio do Planalto não retornou até a atualização desta reportagem. O espaço segue aberto.

Depois de uma rodada de discussão entre os participantes do painel, Janja, que estava sentada na primeira fileira da plateia, pediu a palavra e discursou sobre a dificuldade de aprovar leis para regulamentar as redes sociais. A primeira-dama destacou que, durante as fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, além de ajudar as famílias, foi preciso combater notícias falsas.

Neste momento, todos da plateia ouvem um barulho, como se fosse uma buzina, e começam a rir. Janja então diz: “Alô, acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive, Fuck you, Elon Musk”. Em seguida, a plateia e os convidados aplaudem a primeira-dama.

Após a repercussão da fala da primeira-dama nas redes sociais, o bilionário usou o X para responder Janja. “Eles perderão a próxima eleição”, escreveu Musk. O bilionário, que comandará o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos a partir de 2025, é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nos últimos meses, Musk comprou diversas brigas com o STF (Supremo Tribunal Federal) após não cumprir determinações judiciais da Suprema Corte e desrespeitar o ordenamento jurídico brasileiro. O bilionário se recusava a remover contas da rede social a pedido do STF e não indicava um representante legal do X no Brasil. Após a plataforma ser suspensa do país, o X recuou e tornou a cumprir todas as determinações, além de pagar as multas impostas — cujo valor chegava a R$ 28,6 milhões.

Na mesma toada de críticas, Janja também falou sobre a ação do governo Argentino, de Javier Milei, ser contra o avanço de pautas de gênero, em meio a um esforço da diplomacia brasileira e francesa se esforçarem para convencer Milei a aprovar uma resolução final da cúpula do G20.

Repercussão entre a oposição

Nas redes sociais, parlamentares de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, até mesmo, Bolsonaro, criticaram a fala da primeira-dama. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) escreveu que “esta é a esquerda ‘tolerante’”, ao comentar a declaração de Janja.

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) classificou a fala como “cheia de classe e irresponsável” e disse que vai pedir a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para explicar os “impactos” da ação.

Após a resposta de Musk, Bolsonaro disse que o Brasil tem “mais um problema diplomático”. Ex-juiz da Operação Lava Jato, o senador Sergio Moro (União-PR) disse que a fala de Musk é a “frase do dia”. Ex-ministra do governo Bolsonaro, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) classificou a declaração de Janja como “inacreditável” e uma “vergonha”.

“É para isso que a primeira-dama do Brasil está indo nos eventos internacionais? Além de querer aparecer, ela vai aos eventos para nos envergonhar e provocar empresários estrangeiros?”, questionou Damares nas redes sociais.