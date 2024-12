Em festa com ministros, Flávio Dino se casa no Maranhão O evento contou com a presença de Barroso, Moraes, Toffoli e Fachin Brasília|Rute Moraes e Gabriella Coelho, do R7, em Brasília 01/12/2024 - 19h36 (Atualizado em 01/12/2024 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em festa com ministros, Flávio Dino se casa no Maranhão Reprodução/Redes sociais - 30/11/2024

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino se casou, no sábado (30), com Daniela Lima, em uma cerimônia na cidade de Raposa, no Estado do Maranhão. Daniela é mãe de três dos quatro filhos do magistrado.

O evento contou com a presença do presidente do STF, Luís Roberto Barroso; dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Edson Fachin.

Além disso, compareceram, entre outras pessoas, o diretor-geral da PF (Polícia Federal), Andrei Augusto Passos; o ministro do Esporte, André Fufuca; o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão (PT); o atual presidente da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial), Ricardo Cappelli e a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

“Casando Dani e Flávio, amigos de verdade”, escreveu Camarão nas redes sociais. “Com Samira Braide, ao lado dos amigos Flavio Dino e Daniela, celebrando o casamento desse casal tão especial. Que Deus abençoe e ilumine essa união hoje e sempre”, também escreveu Fufuca.

‌



De acordo com a imprensa local, o casamento aconteceu no espaço Villa Garden Buffet Premium. Dino casou-se no mesmo dia em que o Botafogo, time a qual é torcedor, conquistou o primeiro título na Copa Libertadores.

Nas redes sociais, um vídeo mostra o ministro comemorando a vitória do time durante a cerimônia. Na ocasião, ele dança, ao som do Hino do Botafogo, segurando uma camisa do time.