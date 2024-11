Em jantar com PT, Hugo Motta promete governabilidade e proporcionalidade na Câmara Eleição para a presidência da Casa ocorre em fevereiro de 2025 Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 17/10/2024 - 17h47 (Atualizado em 17/10/2024 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em jantar com PT, Hugo Motta promete governabilidade e proporcionalidade na Câmara Mário Agra/Câmara dos Deputados - 09/07/2024

Durante um jantar com a bancada de deputados federais do PT, o líder do Republicanos na Câmara, deputado Hugo Motta (PB), candidato à presidência da Casa, prometeu governabilidade ao governo Lula e proporcionalidade na Câmara caso ganhe a eleição da Mesa Diretora, que acontece em fevereiro de 2025. O encontro aconteceu na casa do deputado federal Rubens Pereira Jr. (PT-MA).

Segundo interlocutores, o jantar foi “genérico” e não tratou de uma pauta específica. Procurado pelo R7, Motta não retornou até a publicação desta reportagem. O espeço segue aberto. Tido como o favorito na disputa pela sucessão de Arthur Lira (PP-AL), Motta pretende angariar apoios que vão desde o PT ao PL, maior partido de oposição na Câmara.

Os líderes Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antônio Britto (PSD-BA), porém, costuraram um acordo para tentar derrotar o deputado paraibano na disputa. Elmar e Britto devem unificar as candidaturas e buscam uma relação mais próxima com o Palácio do Planalto para obter votos.

Líder do PT na Câmara, Odair Cunha (MG) já disse que o partido busca um consenso e que Motta teria tal perfil. Até o momento, contudo, a legenda – que marcou encontros com os candidatos à presidência da Câmara – não declarou apoio a nenhum postulante.

Motta é próximo a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos parlamentares que participaram da costura política de sua candidatura. Além disso, o deputado paraibano tem uma relação próxima com o ex-deputado federal Eduardo Cunha, que articulou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).