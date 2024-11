Em júri popular, Ronnie Lessa pede perdão às famílias de Marielle e Anderson Ministério Público pediu pena máxima para Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 21h22 (Atualizado em 30/10/2024 - 21h24 ) twitter

Ronnie Lessa está preso desde 2019 TJRJ/ reprodução

O assassino confesso da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista dela, Anderson Gomes, usou o depoimento dele no TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) para pedir perdão às famílias dos dois, à sociedade e a assessora Fernanda Chaves. “Queria pedir perdão às famílias do Anderson, Marielle, a minha própria, a dona Fernanda, e a sociedade. Infelizmente não podemos voltar no tempo", disse.

O júri popular de Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz começou nesta quarta-feira (30). Ao longo do dia, nove testemunhas foram ouvidos, entre elas Fernanda Chaves, assessoria de Marielle que também estava no carro atingido pelos tiros.

Segundo Lessa, a tentativa dele de reparar o que aconteceu é entregar tudo o que aconteceu. “Assumindo minha responsabilidade e trazendo a tona todos os personagens envolvidos nessa história. Eu sei que eu nunca vou conseguir trazer essas pessoas de volta", disse durante depoimento.

Ronnie Lessa, mais uma vez, disse que Marielle foi morta porque era “uma pedra no caminho”. O motivo seriam dois loteamentos que valiam R$ 50 milhões cada. “Eu fiquei cego”, disse Lessa.

Os dois réus foram denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado, um homicídio tentado e receptação do carro utilizado no crime. O Ministério Público do Rio informou que vai pedir a condenação máxima para os réus. Com isso a pena pode chegar a 84 anos de prisão.