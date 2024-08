Em lançamento de navio de guerra, Lula pede Forças Armadas ‘bem estruturadas’ Presidente destacou importância de indústria da defesa para o país e disse que fragata representa ‘desejo de paz’ Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 09/08/2024 - 15h10 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h39 ) ‌



Lula Ton Molina/Estadão Conteúdo - 08.08.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira (9) do lançamento da primeira de quatro fragatas, um tipo de navio de guerra, previstas no programa executado pela Marinha do Brasil. A agenda ocorreu em Itajaí, no litoral norte de Santa Catarina. O navio vai receber o nome de “Fragata Tamandaré”, mesmo nome que vai se aplicar à classe, por ser o primeiro navio. Segundo o governo, Vera Brennand, esposa do ministro José Mucio (Defesa), foi escolhida como madrinha da embarcação. É a primeira vez de Lula em Santa Catarina neste mandato.

Em discurso, o presidente destacou a importância de uma indústria de defesa forte. “Nosso país, com 8,5 milhões de km², com 16.800 km de fronteira seca, com as riquezas mineiras que temos, com a nossa água doce, com a fauna e com as coisas importantes que este país representa, a gente não pode ficar desprovido de ter Forças Armadas bem estruturadas, com muita inteligência e preparadas para algum insinuosa tentativa de nos atacar. Tem um ditado que os militares conhecem bem: ‘Se você quer paz, esteja preparado para a guerra’. Quero que essa fragata represente que nós queremos paz, muita paz, porque a guerra não nos interessa”, declarou Lula.

O nome Tamandaré é uma homenagem ao almirante Joaquim Marques de Lisboa, o Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha. “A F200 “Tamandaré”, primeira embarcação da classe, deve ser incorporada à Marinha em 2025. As demais embarcações estão previstas para entrega gradual nos próximos quatro anos: a Jerônimo Albuquerque em 2026, a Cunha Moreira em 2027 e a Mariz e Barros em 2028″, relata a pasta.

A agenda em Santa Catarina estava programada há meses. Um dos compromissos seria realizado em junho deste ano, mas foi cancelado devido à participação do presidente da Argentina, Javier Milei, em um evento realizado no estado. O líder do país vizinho é crítico de Lula. No mês passado, o brasileiro defendeu que o argentino peça desculpas e solicitou que ele tenha respeito para com o Brasil, sem especificar os motivos exatos.

“Eu não fico escolhendo quem é o presidente da Argentina. Não cabe a mim escolher o presidente da Argentina, não cabe a mim ficar preocupado com o discurso do presidente da Argentina. Ele seja o que ele quiser. Eu só quero que ele tenha respeito pelo Brasil, da mesma forma que o Brasil tem respeito pela Argentina”, disse Lula.