Em live, Lula diz que ‘quem anda armado é covarde e tem medo’; veja vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez críticas nesta segunda-feira (14) à política conduzida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de ampliar o acesso da população a armas de fogo e afirmou que “quem anda armado é um covarde” e “tem medo”(veja vídeo abaixo). Em live nas redes sociais, Lula comentou o fato de os brasileiros estarem intolerantes uns com os outros. Segundo ele, o “Brasil não era assim” e as coisas mudaram “depois que apareceu alguém querendo armar o povo brasileiro”, em referência aos decretos armamentistas do ex-presidente.

“Tem gente que gosta de sair armado, mostrando que é poderoso. Não é verdade. Você é um covarde. Quem anda armado é um covarde, tem medo. Se você não tiver medo e você for do bem, você não tem que andar armado”, afirmou.

“Quem quer comprar arma é o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem para ninguém. Eu não quero ter arma dentro de casa para fazer o bem. Se eu tiver arma em casa é para me livrar de alguém”, continuou o presidente.

























Lula pediu à sociedade brasileira que viva em paz e pare de brigar por qualquer motivo. “Se alguém lhe ofender, não precisa ofender [de volta]. Quando um cachorro late para a gente, a gente não late para o cachorro. É preciso apenas a gente reaprender a viver democraticamente, de forma feliz, alegre”, disse.

“Eu não quero saber qual é o time do cara, isso é problema da pessoa. Eu quero saber que eu tenho que respeitar ele, mesmo pensando diferente, e ele me respeitar. Quanto mais paz a gente tiver na rua, mais paz a gente tem dentro de casa”, completou.