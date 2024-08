Em ofício ao governo, Voepass diz colaborar com autoridades em investigação sobre acidente Empresa respondeu dentro do prazo de 48h dado pela Senacon Brasília|Do R7, em Brasília 15/08/2024 - 19h41 (Atualizado em 15/08/2024 - 19h41 ) ‌



Destroços do avião que caiu em Vinhedo e matou 62 pessoas que estavam a bordo Reprodução RECORD

A Voepass , empresa responsável pelo avião que caiu em Vinhedo (SP) , enviou um ofício para o governo federal com informações sobre o acidente aéreo que tinham sido solicitadas pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor). A empresa afirma que ativou o PLE (Plano Local de Resposta à Emergência e Assistência às Vítimas e seus Familiares), além de colaborar com as autoridades na investigação das causas do acidente e oferecer assistência aos familiares das vítimas.

A Senacon, que é do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública), tinha dado 48 horas para que a Voepass oferecesse explicações sobre a resposta dada aos consumidores.

Segundo a empresa, o PLE estabelece procedimentos específicos a serem seguidos em casos de desastres, o que foi implementado assim que o acidente aconteceu. A Voepass afirma que cumpriu as diretrizes.

O secretário nacional do consumidor, Wadih Damous, esclarece que a notificação enviada tem como objetivo o recolhimento de dados para análise dos fatos. “Estamos acompanhando de perto todas as ações da companhia aérea e de outras partes envolvidas”, reforça.

Transporte de caixões