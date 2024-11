Em reunião, Lula pede à África do Sul que continue com trabalho do G20 Social País liderado por Cyril Ramaphosa será o próximo presidente do G20; iniciativa lançada por brasileiro inclui participação da sociedade civil Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 17/11/2024 - 13h09 (Atualizado em 17/11/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula e Cyril Ramaphosa se reuniram às margens do G20, no RJ Ricardo Stuckert/PR - 17.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, neste domingo (17), com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. É a primeira reunião bilateral com um chefe de Estado vindo ao G20, evento que reúne as principais economias do mundo e é realizado no Rio de Janeiro (RJ). A partir de 1º de dezembro, o país sul-africano assume a presidência rotativa do G20.

Na reunião, Lula pediu a Ramaphosa que continue com os trabalhos do G20 Social, iniciativa lançada de forma inédita pelo brasileiro e que inclui nos debates a participação da sociedade civil organizada. “O presidente sul-africano garantiu que deve dar continuidade ao trabalho do Brasil no G20. E o Brasil se colocou à disposição da África do Sul para transferir toda a experiência brasileira na presidência do G20″, diz nota do governo brasileiro.

O G20 Social é um evento paralelo à cúpula de líderes do G20, que vai ocorrer na capital fluminense entre segunda-feira (18) e terça-feira (19). O organismo também conta com o P20 (com os parlamentares dos países) e o Urban20 (com a participação dos prefeitos e prefeitas de cidades).

Do lado brasileiro, participaram da agenda bilateral os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Carlos Fávaro (Agricultura) e Esther Dweck (Gestão e Inovação), além de Celso Amorim (assessor especial) e Márcio Elias Rosa (secretário-executivo do Desenvolvimento e Indústria).

‌



Segundo o governo federal, Lula e Ramaphosa conversaram também sobre a retomada das reuniões do IBAS, grupo que reúne Brasil, Índia e África do Sul, três democracias de diferentes continentes do Sul Global. E sobre a presidência brasileira do BRICS, que deve se reunir ano que vem no Brasil.

“Os dois presidentes também conversaram sobre o financiamento da preservação ambiental, discutido nos fóruns ambientais. E sobre a proposta de taxação de 2% dos 3 mil indivíduos mais ricos do planeta, que detém um patrimônio de 15 trilhões de dólares”, finaliza.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Reuniões bilaterais

Além da África do Sul, Lula vai se reunir com diversos chefes de Estado e de Governo, às margens do G20. São eles: Malásia, Itália, Abu Dhabi, Vietnã, Angola, Turquia, Egito, França e Bolívia. O brasileiro também vai se encontrar com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyer.

Haddad e Vieira devem participar da maioria das reuniões. Entre os assuntos que vão ser discutidos, estão as relações entre os países, transição climática e energética, desenvolvimento sustentável, acordo Mercosul-União Europeia, fortalecimentos dos laços culturais e intercâmbio de políticas públicas.