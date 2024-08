Em reunião ministerial, Lula defende ‘solução pacífica’ para crise eleitoral na Venezuela Até o momento, governo brasileiro não reconheceu vitória de Nicolás Maduro nem endossou a suspeita de fraude Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 08/08/2024 - 10h09 (Atualizado em 08/08/2024 - 10h21 ) ‌



Lula defende ‘solução pacífica’ para crise na Venezuela Valter Campanato/Agência Brasil - 03.07.2024

Durante reunião ministerial, realizada nesta quinta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou em “celeumas” que o governo tem “encontrado” no tema eleições na Venezuela, e defendeu uma “solução pacífica” para o país vizinho. Até o momento, a gestão federal não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro e nem endossou a suspeita de fraude. A avaliação é de que não há como ter uma definição enquanto as atas eleitorais não forem divulgadas.

“E falar um pouco das celeumas que estamos encontrando por aí para encontrar uma solução pacífica para as eleições na Venezuela. É muito importante”, disse o petista.

O pleito no país ocorreu no dia 28 de julho e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi proclamado vencedor no dia seguinte pelo CNE (Conselho Nacional Eleitoral), órgão venezuelano responsável pelo pleito. O resultado é contestado por parte da comunidade internacional e pela oposição venezuelana. O episódio mais recente foi a declaração de vitória de Edmundo González.

Questionado sobre o episódio, Lula afirmou que “ainda nem tomou posse” e, por isso, não iria comentar a medida. O presidente tem articulado, juntamente com o México e a Colômbia, uma cobrança para que o governo Maduro publique as atas eleitorais. Em comunicado, os países citaram controvérsias sobre o processo eleitoral e pediram cautela aos agentes venezuelanos para evitar o agravamento da situação no país.

“Nossos ideais convergem na defesa intransigente da democracia. Também expus as iniciativas que tenho empreendido com presidentes Gustavo Petro [da Colômbia] e López Obrador [do México] em relação ao processo político na Venezuela. O respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. O compromisso com a paz é o que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição”, disse Lula recentemente.