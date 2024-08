Em SP, Lula inaugura fábrica voltada para remédios contra diabetes e obesidade Empreendimento custou R$ 70 milhões; nesta sexta, presidente também terá encontro com reitor do Instituto Federal de São Paulo Brasília|Do R7, em Brasília 23/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h00 ) ‌



Lula vai se reunir com reitor de Instituto Federal de SP Rafael Rosa/Estadão Conteúdo - 16.08.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda nesta sexta-feira (23) em Hortolândia (SP) onde vai inaugurar uma fábrica voltada para a produção de tratamentos para diabetes e obesidade. Segundo o governo federal, a obra teve um custo de R$ 70 milhões.

No local, serão desenvolvidos polipeptídeo sintético, que são uma cadeia de aminoácidos criada artificialmente em laboratório. A promessa é de que essa forma de tratamento reduza efeitos colaterais e custos para os pacientes com as doenças.

O governo diz que a fábrica a ser inaugurada em Hortolândia é a primeira fábrica desse tipo no país. Ela se insere nas iniciativas da gestão em torno do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, que vai contar com investimentos de R$ 57,4 bilhões, das iniciativas públicas e privadas, entre 2023 e 2026.

O plano compreende, entre outros pontos, aumento da produção nacional na área de medicamentos e produtos de saúde, visando reduzir a dependência de importações.

O objetivo do governo é suprir, com a indústria nacional, 70% da necessidade do país em nove anos, segundo o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Atualmente, o setor de saúde representa cerca de 9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Reunião com reitor

Também nesta sexta, Lula vai à cidade de São Paulo para uma reunião com o reitor do Instituto Federal de São Paulo. Também estarão no encontro pró-reitores, o diretor do polo de inovação e 41 diretores de campus.

O ministro da Educação, Camilo Santana, estará presente e vai fazer um balanço das entregas previstas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) na área educacional para o estado.