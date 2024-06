Em SP, Lula se reúne nesta segunda com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Compromisso não foi divulgados oficialmente; presidente deve se reunir, também, com filósofo Noam Chomsky

Alto contraste

A+

A-

Lula e Fernando Henrique Cardoso (Ricardo Stuckert - 07.10.2022)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda nesta segunda-feira (24) em São Paulo. Os compromissos oficiais não foram divulgados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, mas a reportagem apurou que ele terá reuniões com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e com o filósofo estadunidense Noam Chomsky.

Lula voou para a capital paulista no último domingo (23). Os encontros com o ex-presidente e com o filósofo serão reservados, segundo integrantes do governo. O petista deve voltar para Brasília ainda nesta segunda-feira.

Em 2022, FHC anunciou apoio a Lula contra Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais. “Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva”, escreveu o ex-presidente nas redes sociais na época. Depois, os dois se encontraram, e Lula chamou o encontro de “democrático”.

Chomsky recebeu alta médica recentemente. Ele estava internado em um hospital de São Paulo após sofrer um acidente vascular cerebral em junho do ano passado. O escritor norte-americano, que é casado com uma brasileira, tem uma residência na capital paulista desde 2015.