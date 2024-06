Embaixada celebra Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas

Alto contraste

10 de junho é feriado nacional em Portugal (Divulgação/Embaixada de Portugal - 10.06.2024/Divulgação/Embaixada de Portugal - 10.06.2024)

A Embaixada de Portugal celebrou nesta segunda-feira (10) o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em uma cerimônia. Em 2024, é comemorado 500 anos do nascimento do poeta Luiz Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas. O evento contou com a presença de empresas portuguesas e seus produtos, como vinhos e azeite, e a exibição de cavalos de raça sangue puro lusitano, da Coudelaria Rocas do Vouga, de São Paulo

O embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos, afirma que 10 de junho é um “dia de alegria” e enfatizou que “democracia e liberdade se constroem todos os dias”. “É muito bonito ver aqui, nesta festa, portugueses, brasileiros, estrangeiros, a comunidade diplomática, todos aqueles em comunhão pelos valores que são aqueles que Portugal gosta de apresentar ao mundo, um país tolerante, de diálogo e que faz pontes”, relata.

Ramos citou exemplos do dinamismo da relação entre Brasil e Portugal, como a Cimeira Bilateral e a Visita de Estado do Presidente Lula da Silva a Portugal em 2023, além das diversas celebrações culturais conjuntas e as comunidades brasileiras em Portugal e as portuguesas no Brasil. Destacou, ainda, que a demanda pela cidadania e por vistos para Portugal continua alta.

Dia de Portugal

10 de junho marca o dia da morte de Camões, e foi escolhido como o feriado nacional que celebra Portugal. A data é marcada por atividades, desfiles e demonstrações militares.