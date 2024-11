Embaixada de Omã comemora Dia Nacional do país e celebra laços com Brasil Consulado omanense, em Brasília, ressaltou importância da cooperação política e econômica entre os países Brasília|Do R7, em Brasília 27/11/2024 - 14h00 (Atualizado em 27/11/2024 - 14h00 ) twitter

País celebrou 50 anos de relações diplomáticas com o Brasil Divulgação/Embaixada Sulcanato de Omã

A Embaixada do Sultanato de Omã, país do Oriente Médio, celebrou nessa terça-feira (26), o Dia Nacional do país em uma cerimônia no consulado, em Brasília. O evento que também comemorou os laços diplomáticos com o Brasil, contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio, e integrantes do governo federal.

O país possui relações diplomáticas com o Brasil há 50 anos. Durante a cerimônia, o embaixador do Omã, Talal Al Rahbi, ressaltou a importância da cooperação política e econômica entre os países. Também destacou o aumento da troca de visitas entre autoridades brasileiras e omanenses.

No evento, o embaixador aproveitou para reforçar o compromisso do país em contribuir para um futuro de paz e estabilidade governamentais, promovendo diálogo e cooperação internacional.

Com destaque na produção de petróleo e gás natural, o país visa uma agenda de desenvolvimento sustentável que busca o progresso econômico e social para 2040. Segundo o embaixador, a meta é atingir 1 milhão de toneladas de produção de hidrogênio verde até 2030, e 8 milhões até 2050.

Made in Brazil

A exposição “Made in Brazil” é um evento internacional, dedicada a apresentar produtos e inovações brasileiras. A mostra foi inaugurada neste ano, em Mascate, capital de Omã. A segunda edição da exposição está programada para 2025.