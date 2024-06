Embaixada faz programação de aniversário de 116 anos de imigração japonesa no Brasil

Alto contraste

A+

A-

Evento dura a semana toda (ALEX SILVA/Alex Silva/Agência Estado - Arquivo)

A Embaixada do Japão vai realizar diversas atividades em comemoração ao Dia da Imigração Japonesa no Brasil, celebrado em 18 de junho. Em 2024, os dois países celebram 116 anos da vinda dos primeiros imigrantes nipônicos ao Brasil. A programação inclui promoções em restaurantes japoneses locais, iluminação no Eixo Monumental, projeto de limpeza e outros.

Japão Gastronômico

Entre 17 e 23 de junho, 11 restaurantes japoneses locais vão oferecer pratos típicos a preços promocionais e condições especiais. O menu inclui pratos clássicos, como sushis, e lamens — macarrão servido com caldo à base de shoyu, missô e carne de ave ou porco —, além de teishokus — refeições completas — e outros.

O embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, afirma que a culinária do país é um dos assuntos que mais interessam o público brasileiro. “Também é por meio da comida que muitas famílias de imigrantes cultivam e compartilham a cultura japonesa no Brasil. Com este evento, queremos reunir nikkeis e a comunidade brasileira que os acolheu, como em uma grande refeição entre amigos.”

A lista completa de pratos e dos restaurantes participantes da primeira edição do Japão Gastronômico podem ser conferidas no site oficial da embaixada .

Publicidade

Iluminação decorativa

Quem passar pelo Eixo Monumental durante a noite, a partir desta segunda-feira (17), vai perceber uma cor diferente. Pontos turísticos de Brasília vão receber uma iluminação especial vermelha, simbolizando a bandeira do Japão.

Projeto Limpa Brasília

Como forma de celebrar o Dia da Imigração Japonesa e compartilhar os valores nipo-brasileiros com a comunidade, a Embaixada do Japão, em conjunto com a FEANBRA (Federação das Associações Nipo-Brasileiras do Centro-Oeste) vai promover uma ação de revitalização de espaço público. Representantes da comunicade Nikkei, apoiadores e comerciantes vão se unir em um mutirão de limpeza na Feira da Torre de TV no sábado (22), a partir de 14h.

Publicidade

Imigração japonesa

Em 18 de junho de 1908, depois de 52 dias de viagem, o navio Kasato Maru chegou ao Porto de Santos com os primeiros 781 imigrantes japoneses. Os principais destinos deles eram as fazendas e colônias agrícolas, inicialmente de São Paulo e Paraná. Com o passar dos anos e com a chegada de mais japoneses, os imigrantes começaram a ir para todas as regiões do Brasil.

Pela estimativa da Embaixada, cerca de 2,7 milhões de japoneses e descendentes moram no Brasil.