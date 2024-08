Embaixada no Líbano pede que brasileiros deixem o país No comunicado, a Embaixada também recomenda que os brasileiros não participem de aglomerações e protestos Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 04/08/2024 - 16h12 (Atualizado em 04/08/2024 - 16h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Segundo o Itamaraty, 22 mil brasileiros vivem no Líbano Fabio Rodrigues Pozzembom/ Agência Brasil - arquivo

A Embaixada do Brasil no Líbano pediu que os brasileiros que estão no país saiam de lá, se possível, “por seus próprios meios, até que o país volte à normalidade”. A recomendação é também para que brasileiros não viajem ao Líbano. “Para os cidadãos brasileiros que considerem essencial estar no Líbano, evite permanecer no sul do país, em áreas fronteiriças ou em outras áreas de risco reconhecido”, diz o texto publicado no site da embaixada.

No comunicado, a Embaixada também recomenda que os brasileiros não participem de aglomerações e protestos e que tenham sempre um documento que comprove a nacionalidade brasileira.

O Líbano está em uma escalada de tensão nos últimos dias após o assassinato do comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.

Os Estados Unidos também recomendaram que os norte-americanos saiam do Líbano. Segundo o Itamaraty, o Líbano abriga a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, são cerca de 22 mil pessoas.

Publicidade