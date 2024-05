Embaixadora em órgão da ONU diz que projetos de Nunes contra a fome poderiam ser exportados

Alto contraste

A+

A-





Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo (Divulgação/ Prefeitura de SP)

A embaixadora brasileira na FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), Carla Barroso, afirmou que os projetos de combate à fome da Prefeitura de São Paulo poderiam ser levados a outros países em uma eventual parceria com o órgão. Em encontro com a embaixadora em Roma, na sexta-feira (16), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse considerar os programas colocados em prática na capital paulista o maior conjunto na área de segurança alimentar da América Latina.

“Ao todo, são 2,6 milhões de refeições distribuídas por dia em São Paulo, fazendo da nossa cidade referência mundial no combate à fome. Ainda temos os Armazéns Solidários, que comercializam produtos a custo baixíssimo para a população mais carente. Combater a fome é prática, não apenas discurso”, disse Nunes.

O prefeito comentou sobre o trabalho que a organização faz em prol da Segurança Alimentar e sinalizou aos representantes sobre a possível parceria.

Publicidade

Também participaram do encontro, o ministro conselheiro de representação junto à FAO, Arnaldo Fernandes; Enrico Misasi, secretário municipal de Relações Institucionais e presidente do Diretório Municipal do MDB de São Paulo; José Renato Nalini, secretário municipal de Mudanças Climáticas, Vitor Sampaio, chefe de Gabinete; Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas (PSDB); Tito Maule, assessor da Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo; e o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

Em seu discurso, Ricardo Nunes ainda mencionou a questão das merendas nas escolas. “Em nossa gestão, oferecer merenda vai além das obrigações da pasta da Educação. É um dos pilares da Segurança Alimentar; do combate à fome, na prática”, disse.

Conferência da crise climática

Na Conferência da Crise Climática à Resiliência Climática, Nunes falou sobre os avanços que a cidade teve na questão do meio ambiente e em sustentabilidade, mencionando a ampliação de áreas verdes, pelo aumento do número de parques municipais e jardins de chuva- projeto premiado internacionalmente. “Reitero que a cidade de São Paulo está fazendo a sua parte na preservação e na proteção do Meio Ambiente”, completou.