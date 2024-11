Empresa de Felipe Neto recebeu isenção de R$ 14,3 milhões de programa de apoio a eventos Perse beneficia empresas do setor de eventos que foram impactadas pela pandemia de Covid-19 Brasília|Do R7, em Brasília 19/11/2024 - 18h22 (Atualizado em 19/11/2024 - 18h37 ) twitter

Felipe Neto é um dos beneficiados do Perse Divulgação/TV Brasil - Arquivo

O youtuber Felipe Neto recebeu entre janeiro e agosto deste ano R$ 14,3 milhões em isenção fiscal com a empresa dele pelo Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos). Os dados são da Receita Federal, que divulgou na última semana a lista de quem foi beneficiado com o programa.

Segundo os dados apurados, a Play 9 Serviços de Mídia, Comunicação e Produções LTDA foi beneficiada com R$ 14.334.608,02 em isenção fiscal entre nos oito primeiros meses de 2024. O mês com maior isenção foi março, com R$ 2,882 milhões.

Felipe Neto publicou um texto nas redes sociais dele no qual afirma ser “sócio minoritário" da Play9 e que não tem participação na gestão financeira da empresa. Ele afirmou, também, que em outra empresa que é sócio majoritário se recusou a se inscrever no Perse. Leia a íntegra da manifestação do youtuber no fim da reportagem.

A única empresa onde sou sócio majoritário e tomo as decisões chama-se Netolab. Ela se enquadrava no programa PERSE e teria direito a milhões em isenções fiscais.



Eu RECUSEI o benefício e segui pagando 100% dos impostos, mesmo tendo o direito à isenção. Sim, galera ancap, podem… pic.twitter.com/ZQYYpXXe3F — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) November 19, 2024

Para chegar às informações, a Receita usou dados da Dirbi (Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária).

‌



O levantamento da Receita aponta que 11.877 empresas estão habilitadas a receber o benefício. Ao menos 5.000 empresas tiveram a habilitação negada.

O Perse foi criado em 2021, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, para ajudar as empresas do setor de eventos que foram impactadas pela pandemia de Covid-19.

‌



O programa beneficia uma variedade de áreas, incluindo hotéis, casas de festas e eventos, produção teatral e musical, restaurantes, bares e outros estabelecimentos que servem bebidas.

Leia a íntegra da manifestação de Felipe Neto

A única empresa onde sou sócio majoritário e tomo as decisões chama-se Netolab. Ela se enquadrava no programa PERSE e teria direito a milhões em isenções fiscais.

‌



Eu RECUSEI o benefício e segui pagando 100% dos impostos, mesmo tendo o direito à isenção. Sim, galera ancap, podem me chamar de burro.

Fiz isso pq sabia q a Netolab não tinha sido prejudicada pela pandemia. Foi nesse período que meu canal estourou todos os recordes de acessos.

O PERSE é um programa de isenção de alguns impostos para empresas do setor de entretenimento e eventos que sofreram na pandemia.

Agora, a Play9 é uma empresa onde sou sócio minoritário, sem participação na gestão financeira. Ela emprega centenas de pessoas. É uma empresa que me dá um imenso orgulho e da qual faço parte do board.

A Play9, por agenciar diversos artistas, promover eventos, gravações e mega produções, corria o risco de deixar inúmeros desempregados em função da pandemia. Como várias outras empresas concorrentes, a Play9 se habilitou a receber o benefício por um período de tempo, deixando de pagar alguns dos impostos e utilizando esse dinheiro para manter as operações na crise.

O programa foi criado durante o governo Bolsonaro e teve a data limite para seu uso estabelecida pelo congresso.

Já o governo Lula tentou acabar com o PERSE. Ele removeu o benefício para atividades referentes a “produção” em maio desse ano, momento em que a Play9 deixou de utilizar o benefício relativo a este CNAE, seguindo a legislação.

Associar o PERSE ao Lula e dizer que minha proximidade com integrantes do governo teria relação com o benefício é absolutamente patético. O PERSE foi criado no governo Bolsonaro. Lula tentou derrubá-lo e quem se orgulha de ter lutado para mantê-lo foi Kim Kataguiri e sua turma, que celebraram imensamente quando o benefício foi mantido pelos deputados.

Minha crença é q o PERSE foi uma das poucas boas iniciativas da gestão Bolsonaro, mas, ao que tudo indica, foi incrivelmente mal executado, o q justifica o desejo do atual governo em derrubá-lo. Parece que inúmeras empresas fora do escopo de entretenimento e eventos foram e seguem sendo beneficiadas, até mesmo do agronegócio. Que seja investigado!

Algumas vezes tentam atacar a Play9 apenas por eu estar no quadro societário (mesmo sendo minoritário), em uma perseguição puramente ideológica, vazia, sem qualquer sentido ou real preocupação com as pessoas impactadas.

Estamos acostumados com os ataques baixos e mentirosos dessa turma. Seguiremos trabalhando enquanto o rebanho grita.