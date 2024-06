Empresário do DJ Bhaskar, irmão de Alok, estava no acidente de helicóptero no Entorno do DF Lucas Batista Bezerra foi levado para o Hospital Municipal de Água Fria, assim como o empresário Ricardo Emediato

Empresário do DJ Bhaskar, irmão de Alok Reprodução/Redes Sociais/Lucas Batista Bezerra - Arquivo

O empresário do DJ Bhaskar, irmão de Alok, estava no acidente de helicóptero em uma lagoa em Água Fria (GO), no Entorno do Distrito Federal. Segundo apuração da RECORD, o estado de saúde do empresário é estável. O acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (27).

Lucas Batista Bezerra, de 32 anos, foi levado para o Hospital Municipal de Água Fria, assim como o empresário Ricardo Emediato, de 38 anos e sócio da R2, também foi transferido para o mesmo hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o piloto está em estado grave e foi transportado para o Hospital de Base de Brasília por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A reportagem apurou que Airton Vagas, 66 anos, pilotava o helicóptero.

Ainda não há informações sobre o que causou a queda da aeronave. O acidente ocorreu por volta das 11h15, quando os ocupantes faziam uma viagem de Brasília para Alto Paraíso de Goiás.