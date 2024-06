Enchente no RS: com apoio do Ministério do Turismo, festival vai doar valores de ingressos Desastre no Rio Grande do Sul causado por chuvas já deixou 171 mortos e 806 feridos

Campanha quer recuperar RS (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 26.5.2024)

A edição do Funn Festival 2024, em uma ação conjunta com artistas e produtores culturais de Brasília (DF), vai doar ao Rio Grande do Sul todo o lucro arrecadado com a venda de ingressos para os shows de 16 de junho. O dia também será marcado pelo lançamento da campanha “Movimento Um Novo Destino”, voltada para a recuperação da região Sul , com o apoio institucional do Ministério do Turismo .

O desastre no Rio Grande do Sul já deixou 171 mortos e 806 feridos, segundo o balanço mais recente da Defesa Civil local, divulgado às 9h deste sábado (1º). Outras 43 pessoas estão desaparecidas e 580.111, desalojadas — das quais 37.812 estão em abrigos. As forças de resgate já salvaram 77.865 gaúchos e 12.543 animais. No total, cerca de 2,3 milhões de cidadãos foram afetados pela tragédia em 475 municípios, 95% do estado.

Desde o início da tragédia, o Ministério do Turismo vem desenvolvendo ações para ajudar o setor da região, com a liberação de R$ 100 milhões para concessão de crédito para realização de obras, capital de giro e compra de equipamentos. O recurso é disponibilizado via Fundo Geral do Turismo para empreendimentos e prestadores de serviços registrados no Cadastur.

Além da venda dos ingressos, as pessoas poderão doar dinheiro para uma conta oficial de arrecadação de recursos para o estado. A expectativa é de que o show beneficente também seja transmitido via redes sociais. As atrações serão anunciadas nos próximos dias.