Enem 2024: Confira os programas que aceitam a nota da prova para entrar em universidades

Inscrições do Enem 2024 encerram nesta sexta (Paulo Pinto/Agência Brasil/Paulo Pinto/Agência Brasil)

Para quem vai fazer o Enem (Exame nacional do Ensino médio) e não sabe o que fazer quando sair o resultado, o R7 preparou uma lista dos processos seletivos que usam a nota da prova para o ingresso no ensino superior. Os candidatos podem concorrer vagas em universidades públicas e particulares. As inscrições da edição de 2024 encerram nesta sexta-feira (7). Confira a lista abaixo:

SISU

O SISU (Sistema de Seleção Unificada) é um portal para as instituições públicas de ensino superior. O sistema faz a seleção dos estudantes com base na média da nota da prova do Enem até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência.

Prouni

O Prouni (Programa Universidade para Todos) possibilita ao estudante que fez o exame ter acesso a bolsa de estudo integral (100%) ou parcial (50%) em universidades privadas. Para concorrer ao benefício, o estudante deve ter renda familiar de até um salário e meio por pessoa. No caso da bolsa parcial, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

Fies

O Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) oferece financiamento de cursos em instituições particulares a juros reduzidos. Para participar o candidato precisa ter feito o Enem a partir da edição de 2010 e atingido uma média aritmética igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas e não ter zerado a redação.

Estudo no exterior

A nota da prova também pode ser usada para quem deseja estudar fora do país. O Inep (Instituo de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teiexeira) tem convênios com instituições portuguesas que garantem acesso facilitado dos estudantes brasileiros. Confira as instituições e as regras para cada universidade.

Pé- de- meia

O Enem também é um dos critérios para receber o incentivo de R$ 200 do Pé-de-meia. O programa é destinado a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio. Nesse contexto, o benefício oferece incentivos relacionados à matrícula, frequência, conclusão e participação em exames educacionais.





*Sob supervisão de Fausto Carneiro