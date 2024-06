Enem 2024 tem mais de cinco milhões de inscritos e pode superar anos anteriores Candidatos do Rio Grande do Sul têm ainda uma semana para solicitar a participação, mas número já é maior que os três anos anteriores

Enem 2024 tem mais inscritos que as três edições anteriores (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 12/11/2023)

Mais de cinco milhões de brasileiros se inscreveram para participar do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2024. Segundo o balanço publicado pelo Inep (Instituto Nacional Anísio Teixeira) neste sábado (15), metade dos candidatos (2,7 milhões) não precisou pagar a taxa de inscrição após ter o pedido de isenção ou justificativa de ausência aprovados.

Entre os inscritos, quase 33% (1,6 milhão) está concluindo o Ensino Médio em 2024. Em pelo menos 13 unidades da federação, todos os que terminam a educação básica neste ano indicaram interesse em participar da prova. Destes, 80% (1,3 milhão) recebeu a isenção de taxa — por estudar em escola pública, particular com bolsa ou outros critérios de hipossuficiência de renda. Os 325,3 mil candidatos restantes devem quitar os R$ 85 até a próxima quarta-feira (19).

Estudantes que moram no Rio Grande do Sul terão um período extra para se candidatarem à prova. A partir do domingo (16), as inscrições serão reabertas especialmente para eles. O período se encerra na próxima sexta-feira (21), às 23h59.

Número de participantes regrediu na última década

Se confirmado após a data de pagamento das taxas, o número de inscritos no Enem de 2024 deve superar os dos três anos anteriores – quando 3,3 milhões (2021), 3,4 milhões (2022) e 3,9 milhões (2023) de pessoas se habilitaram para fazer a prova.

Apesar disso, o índice está longe dos grandes números alcançados na década passada. Segundo o Inep, o recorde de inscritos ocorreu em 2014, com 8,7 milhões de concorrentes. O feito foi repetido em 2016, quando 8,6 milhões de brasileiros quiseram participar do exame. Os anos de 2013 e 2015 mantiveram números próximos, com 7,1 milhões e 7,7 milhões de candidatos, respectivamente.

Cronograma

As pessoas que precisam de atendimento especializado tiveram até o último sábado (14) para indicar necessidades especiais. Os resultados para esses pedidos serão divulgados em 24 de junho. Já o período de recursos, será de 24 a 28 deste mês.

Neste ano, o Enem será aplicado em 3 e 10 de novembro nos 26 estados e no Distrito Federal. A expectativa é de que os gabaritos sejam divulgados no dia 20 do mesmo mês. Por fim, as notas serão publicadas em 13 de janeiro, segundo o edital do Inep.