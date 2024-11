‘Enem dos Concursos’: governo divulga resultado de prova de candidatos reintegrados Prova de 32 mil participantes que tinham sido eliminados foi corrigida; envio de títulos será entre 4 e 5 de dezembro Brasília|Do R7, em Brasília 25/11/2024 - 16h33 (Atualizado em 25/11/2024 - 16h35 ) twitter

Resulto pode ser consultado no site da Cesgranrio Paulo Pinto/Agência Brasil

O Ministério de Gestão e Inovação divulgou nesta segunda-feira (25) o resultado das provas objetivas do CNU (Concurso Nacional Unificado), o “Enem dos Concursos”, para os candidatos que foram reintegrados após acordo judicial. Cerca de 32 mil participantes tinham sido eliminados pela banca organizadora por não preencherem corretamente os campos de identificação no cartão de respostas. As notas podem ser consultadas no site da Cesgranrio, na seção “Resultados e Convocações”.

No início de novembro, a Justiça Federal de Tocantins anulou a decisão de eliminar os candidatos que não marcaram no gabarito uma “bolinha” correspondente ao caderno de provas respondido ou que esqueceram de escrever no cartão de resposta a frase que identificava o caderno.

Embora conste no edital as informações, o MPF (Ministério Público Federal) informou que houve uma falha na orientação dos fiscais de sala, que não teriam alertado sobre a necessidade de transcrever a frase na capa do caderno de questões e fazer a marcação do caderno de provas que iria ser respondido.

Segundo o MPF, para ser eliminado, o candidato teria que ter deixado de fazer as duas condições. O juiz federal Adelmar Aires Pimenta da Silva entendeu que a ambiguidade nas regras não pode levar à eliminação dos candidatos.

Com a reintegração dos candidatos, os aprovados terão entre 4 e 5 de dezembro para o enviar os títulos. A nota preliminar das provas discursivas será divulgada no dia 9 de dezembro. E o resultado final no dia 11 de fevereiro de 2025.

Veja o cronograma do Enem dos Concursos

25/11: Divulgação dos resultados para candidatos incluídos

4/12 e 5/12: Envio de títulos

6/12 a 10/01: Análise de título

9/12: Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações

15/01/2025: Resultado preliminar da avaliação de títulos

11/02/2025: Previsão de divulgação dos resultados finais