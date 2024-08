Energia elétrica terá aumento de R$ 7,87 a cada 100 kwh consumidos em setembro Aneel acionou bandeira vermelha patamar 2 nesta sexta pela primeira vez em três anos Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 30/08/2024 - 23h08 (Atualizado em 30/08/2024 - 23h18 ) ‌



A última vez que a bandeira vermelha 2 havia sido acionada foi em agosto de 2021 Bruno Batista/VPR - 10.09.2021

A conta de luz dos brasileiros ficará mais cara a partir de1º de setembro, com acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh)consumidos. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (30) pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), com o acionamento da bandeira tarifária patamar 2. Esta é a primeira vez que a medida é acionada em três anos. A tarifa extra é ativada sempre que há risco hidrológico, ou seja, quando os reservatórios de água do país estão abaixo dos limites esperados.

Isso significa que as usinas termelétricas serão mais acionadas Segundo a agência, o acionamento é resultado da previsão de chuvas abaixo da meta para o próximo mês, “resultando em expectativa de afluência nos reservatórios das hidrelétricas do país (em cerca de 50% abaixo da média)”. O cenário ainda é agravado pela expectativa de temperaturas acima da médica histórica.

A última vez que a bandeira vermelha 2 havia sido acionada foi em agosto de 2021. Desde então, houve uma sequência de bandeiras verdes, interrompida em julho deste ano por uma bandeira amarela. No mês de agosto, as tarifas tinham voltado à faixa verde. A ideia do sistema de tarifas é indicar aos consumidores a necessidade de redução no gasto para diminuir os custos de operação do sistema.