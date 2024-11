Ensino fundamental do DF terá aulas voltadas para saúde mental a partir de 2025 Programa socioemocional busca desenvolver habilidades emocionais de alunos e combater violências nas escolas Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 31/10/2024 - 16h23 (Atualizado em 31/10/2024 - 16h23 ) twitter

Alunos terão horários na grade curricular para abordar temática Joel Rodrigues / Agência Brasília

A Secretaria de Educação do Distrito Federal implementará aulas voltadas para a saúde mental na rede pública em 2025, por meio de um programa socioemocional capaz de avaliar as competências sociais e emocionais dos alunos.

Segundo a subsecretária da pasta, Iêdes Braga, as escolas terão horários durante a grade curricular para abordar a temática e desenvolver as habilidades dos estudantes.

Braga afirma que o ensino inicial (1° ao 5° ano) terá 60 minutos por semana para desenvolver o projeto. Nos anos finais (6° ao 9° ano), a orientação é de que os alunos tenham uma hora da aula da parte diversificada do currículo do ensino fundamental voltada para o tema.

Os professores passarão por palestras, workshops, oficinas e uma formação para o uso do material didático previsto no ensino sociemocional. Os familiares também receberão instrumentos de apoio e momentos de debates no contexto escolar.

Em entrevista à RECORD Brasília, Iêdes destacou que o programa foi desenvolvido devido ao aumento de violência na rede de ensino da capital federal.

“A gente tem presenciado situações de muita violência na escola, de automutilação e de isolamento social dos nossos estudantes. Isso tudo fez com que a Secretaria de Educação olhasse para esses dados e pensasse o que poderíamos fazer para combater os problemas.”

Casos de ameaça

Em 2023, as unidades escolares registraram cinco casos de ameaça entre estudantes por dia letivo, segundo dados da polícia Civil do DF, em um levantamento exclusivo realizado pelo R7 por meio da Lei de Acesso à Informação.

Neste ano, um adolescente de 17 esfaqueou outro estudante após uma briga em Taguatinga. A vítima sobreviveu e o agressor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente.

Sobre a saúde mental, a subsecretária ressaltou que o assunto é de “extrema importância” nas escolas, pois muitas situações de violências são levadas de casa.

“O ambiente escolar tem uma responsabilidade muito grande, porque com o acolhimento dos profissionais existentes, com o desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam o bem-estar dos estudantes, estamos contribuindo para uma sociedade mais humanitária e inclusiva”, disse Iêdes.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles