Escola no DF em que professora foi feita refém por aluno tem aulas suspensas até segunda Educadora teve uma lesão leve no rosto e está de licença médica Brasília|Do R7, em Brasília 22/08/2024 - 17h27 (Atualizado em 22/08/2024 - 17h27 ) ‌



Jovem foi apreendido e levado ao DCA Reprodução/RECORD - 21.08.2024

A escola em que professora foi feita refém com uma faca por um aluno na quarta-feita (21) suspendeu as aulas pelo resto da semana. A SEE (Secretaria de Estado de Educação) anuncia que a Escola Classe 16 de Planaltina vai ficar fechada pelos próximos dias e volta a ter aulas normalmente a partir de segunda-feira (26).

A pasta informa que a escola vai fazer a recomposição das aulas para que os estudantes não tenham prejuízo pedagógico. Segundo a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, a UBS (Unidade Básica de Saúde) 4, vizinha da escola em questão, vai oferecer atendimento psicológico para a instituição nos próximos dias, além de acompanhar os estudantes e toda a equipe de profissionais.

A professora que foi feita refém está de licença médica. Ela teve uma lesão leve no rosto e foi levada ao hospital depois do episódio. Câmeras de segurança da sala dos professores flagraram o momento em que a mulher consegue desarmar o adolescente. Veja abaixo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A professora foi mantida refém com uma faca no pescoço pelo jovem, que estava em pé atrás dela. Em certo momento, o adolescente caminha com a mulher até a outra ponta da sala, para pegar uma garrafinha de água. Primeiro, a professora bebe um gole e no momento que o aluno se distrai para também beber água, ela retira a faca da mão dele e a arremessa para longe.

‌



Os bombeiros e policiais militares entram rapidamente no local. A sala é tomada por 14 agentes, entre policiais militares e bombeiros, que imobilizam o adolescente e o retiram do local.

Entenda

‌



Segundo a Secretaria de Educação do DF, o jovem de 16 anos teria aproveitado a entrada dos alunos do turno vespertino para acessar a unidade, por volta de 13h. Ele era estudante da instituição, mas não frequentava todas as aulas.

“O estudante invadiu a escola e fez a professora refém na sala dos professores por cerca de uma hora. A equipe gestora da instituição acionou a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, que negociaram a rendição do adolescente. Em um momento de distração, a professora conseguiu se desvencilhar, e o jovem foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A professora sofreu um corte superficial no rosto e está recebendo o devido acompanhamento”, disse a secretaria.

‌



A pasta reforçou também que os pais “foram imediatamente acionados para buscarem seus filhos na escola, garantindo a segurança de todos”.

“A Secretaria de Educação esclarece que o estudante foi matriculado na escola no primeiro semestre deste ano, mas frequentou apenas um dia de aula no turno diurno. No segundo semestre, retornou à escola e foi matriculado no período noturno, onde compareceu a dois dias de aula”, informou.

A pasta reforçou o compromisso com a comunidade escolar e disse que presta total apoio à professora e aos envolvidos.