Escolas cívico-militares do DF estão entre as dez mais bem avaliadas pelo Ideb Atualmente, há 17 escolas de gestão no modelo compartilhado de ensino, resultado da parceria entre a Segurança e Educação Brasília|Da Agência Brasília 16/08/2024 - 10h24 (Atualizado em 16/08/2024 - 10h26 ) ‌



Df tem 17 unidades com a gestão compartilhada Divulgação/ SSP-DF/Arquivo

O ldeb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2023 mostrou que três escolas do modelo compartilhado de gestão no Distrito Federal foram destaque no indicador de qualidade no país. Os centros de ensino fundamental 19, de Taguatinga, e 01, do Núcleo Bandeirante, ficaram entre as dez melhores posições, sendo a escola do Núcleo Bandeirante destaque pelo segundo ano consecutivo. Já o Centro Educacional 416, de Santa Maria, se destacou entre os dez mais bem colocados do ensino médio. Os dados são computados pelo MEC (Ministério da Educação) e Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Segundo o secretário de SSP-DF (Segurança Pública do Distrito Federal), Sandro Avelar, investir nas crianças e jovens é pensar em um futuro ainda melhor para o DF. “Em parceria com a SEEDF (Secretaria de Educação do Distrito Federal), estamos fortalecendo as escolas com aulas de música, investimentos em esportes e parcerias para atividades como a Campus Party e outras oportunidades para as crianças. O mais importante é que todos os dias buscamos garantir a segurança necessária para que elas possam estudar com tranquilidade. Escola é lugar de aprendizado”, completa.

Atualmente, há 17 escolas de gestão no modelo compartilhado de ensino, resultado da parceria entre a SSP-DF e a SEEDF. “O governador Ibaneis Rocha é um entusiasta deste modelo e nos dá todo o suporte para que possamos seguir com este modelo, que tem dado tão certo”, ressalta Avelar.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, avaliou que a presença das três unidade é uma prova clara da eficácia desse modelo. “[O modelo] tem contribuído diretamente para a qualidade da nossa educação. Esse resultado mostra que, com a parceria entre as secretarias, conseguimos criar um ambiente de aprendizado seguro e eficiente. Vamos continuar a investir e fortalecer essa abordagem para que mais escolas possam alcançar esses resultados e oferecer o melhor para nossos estudantes”, afirma a secretária.

As unidades

O CEF 01, do Núcleo Bandeirante, aparece pela segunda vez consecutiva no ranking. Para a diretora da unidade, Andréa Lamounier, o resultado reflete um trabalho de equipe em buscar a excelência na formação dos nossos alunos. “Por meio das habilidades investigadas, pode-se mensurar aquilo que precisa ser aprimorado e reestruturado no ensino da nossa escola. O nosso trabalho é diferenciado, com projetos, além da ação da equipe dos bombeiros, busca pela excelência na formação dos nossos alunos. Não só pela preparação intelectual, mas também pela construção de valores éticos e morais que auxiliam os nossos aprendizes para uma vida em sociedade”, explica.

Já o diretor do CEF 19 de Taguatinga, Toshiro Yamaguti, defende que o resultado é motivador. “Alcançar a meta de aumentar o índice em relação aos anos anteriores faz com que o trabalho da gestão seja motivado em continuar buscando a melhoria da qualidade da educação, indicando que boas práticas pedagógicas foram adotadas e outras mais podem ser implementadas para que os nossos estudantes possam ter um ensino público de excelência”.

Confira as escolas públicas do DF que participam da gestão compartilhada

→ Centro Educacional 3 de Sobradinho

→ Centro Educacional 308 do Recanto das Emas

→ Centro Educacional 1 da Estrutural

→ Centro Educacional 7 de Ceilândia

→ Centro Educacional 2 de Brazlândia

→ Centro Educacional Condomínio Estância III, de Planaltina

→ Centro Educacional 1 do Itapoã

→ Centro de Ensino Fundamental 19 de Taguatinga

→ Centro de Ensino Fundamental 1 do Núcleo Bandeirante

→ Centro de Ensino Fundamental 407 de Samambaia

→ Centro de Ensino Fundamental 1 do Riacho Fundo II

→ Centro de Ensino Fundamental 1 do Paranoá

→ Centro de Ensino Fundamental 4 de Planaltina

→ Centro de Ensino Fundamental 507 de Samambaia

→ Centro de Ensino Fundamental 5 do Gama

→ Centro Educacional 416 de Santa Maria

→ Centro de Ensino Fundamental 1, do Lago Norte.