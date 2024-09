Esplanada dos Ministérios será fechada nesta sexta-feira para preparativos do 7 de Setembro Bloqueio começa às 23h entre a Rodoviária do Plano Piloto e via L4, sendo estendido até o dia do evento Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 05/09/2024 - 13h38 (Atualizado em 05/09/2024 - 13h38 ) ‌



Praça dos Três Poderes terá acesso restrito Arquivo/Agência Brasil

A Esplanada dos Ministérios será fechada às 23h desta sexta-feira (6), para os preparativos do desfile de 7 de Setembro, que será realizado no sábado, em Brasília. O bloqueio ocorrerá da Rodoviária do Plano Piloto até a via L4, e será estendido até o dia do evento. De acordo com o Plano de Segurança, o acesso à Esplanada será pela na via S1 (lateral da Catedral) e pelas duas primeiras escadarias dos ministérios do lado sul e as duas primeiras do norte.

Os ambulantes cadastrados poderão acessar o local destinado para vendas somente até às 23h de sexta-feira. Após o horário, será feita a retirada de veículos não autorizados da Esplanada.

O trecho entre o 1º Grupamento do CBMDF, passando pela L4 Sul, até as proximidades da Ponte JK (sentido Plano Piloto – Lago Sul), estará também estará bloqueado para abrigar os veículos blindados que participarão do evento. Quem quiser acessar as asas Sul e Norte poderá utilizar a via W3 e o Buraco do Tatu.

A via N2 também estará bloqueada para apoio ao desfile e triagem de autoridades. As vias N3 e S2 terão trânsito livre.

7 de Setembro

O tradicional desfile que acontece em Brasília será monitorado por câmeras, drones, e terá um reforço de segurança. O evento começa às 8h45, mas o acesso às arquibancadas será liberado às 6h20. A entrada é gratuita.

Durante o evento, a Praça dos Três Poderes terá acesso restrito, e os prédios públicos serão protegidos por gradis. Os visitantes passarão por revistas na área de acesso do desfile. Não será permitido objetos pontiagudos, garrafas de vidro, hastes de bandeiras e outros materiais que coloquem em risco a segurança do público.

*Sob supervisão de Bruna Lima