Pela primeira vez qualidade do ar chegou a índices ruim e péssimo no DF, diz Ibaneis Governador declarou que comissão recém-criada tem prazo de 90 dias para elaborar plano de ação para o Distrito Federal Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 26/08/2024 - 21h39 (Atualizado em 26/08/2024 - 22h05 ) ‌



Esplanada dos Ministérios ficou invisível sob fumaça desta manhã Marcelo Camargo/Agência Brasil - 25.08.2024

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), publicou, nesta segunda-feira (26), nota em que comenta a criação de um grupo de trabalho para debater as queimadas e poluição do ar na região. “Neste período de seca, temos que lidar constantemente com queimadas e fumaça, mas esta foi a primeira vez que os índices da Qualidade do Ar atingiram níveis ruim e péssimo”, escreveu nas redes sociais.

Ibaneis frisou que a comissão deve deixar “a cidade preparada, caso aconteça novamente uma situação semelhante”. Composto por 17 órgãos públicos locais, o grupo será coordenado pelo Ibram (Instituto Brasília Ambiental). A primeira reunião deve ocorrer na manhã de terça-feira (27). A ideia é que, além dos pontos de alerta atuais, sejam debatidas soluções para melhorar a qualidade do ar em momentos de emergência.

Publicamos o decreto que institui a Comissão para elaboração de Plano para Episódios Críticos de Poluição do Ar no Distrito Federal. Composto por 17 órgãos do GDF e sob a coordenação do Instituto Brasília Ambiental, terá um prazo de 90 dias para a elaboração das ações.



Segundo decreto publicado em edição extra do DODF (Diário Oficial do DF) na tarde desta segunda, há um prazo de 90 dias, prorrogáveis por igual período, para que o plano de ações seja elaborado.