‘Estou fora da vida pública’, diz Temer após Bolsonaro mencioná-lo como vice Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 pelo TSE; Temer relata viver ‘melhor momento’ Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 13h38 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Temer diz que vive melhor momento de sua vida Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou que “está fora da vida pública” e “vive seu melhor momento”. A declaração ocorre após Jair Bolsonaro (PL) mencionar o emedebista como possível vice em sua chapa, caso reverta eventualmente a inelegibilidade, que segue vigente até 2030.

“Os bons governos demoraram para ser reconhecidos. Essa declaração [de Bolsonaro] é um gesto de reconhecimento do bom trabalho que [Temer] fez. O presidente Temer vive seu melhor momento, tanto na advocacia quanto no reconhecimento público”, disse a assessoria de imprensa de Michel Temer.

Recentemente, Bolsonaro mencionou Temer como possível vice em uma chapa com vistas ao Palácio do Planalto, em 2026. No entanto, Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Jair Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e econômico nas comemorações do Bicentenário da Independência, realizadas em 2022.

‌



“Acredito que o Trump gostaria que eu fosse elegível. Ele que vai ter que dizer isso aí, mesmo que tivesse conversado com ele, não falaria. [Mas] tenho certeza de que ele gostaria que eu viesse [a ser] candidato. Está na mídia, não sei se é verdade ou não, eu não falo sobre esse assunto, é o Temer de vice. Não descarto conversar com ninguém. Ele é garantista, é um ex-presidente”, disse Bolsonaro em entrevista a um jornal.