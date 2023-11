Estudante prejudicado por falta de energia poderá refazer o Enem em dezembro, afirma ministro

A- A+

Segunda chamada será em 12 e 13 de dezembro Giovanna Inoue/R7 - 5.11.2023

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou neste domingo (5) que os estudantes que forem prejudicados pela falta de energia poderão solicitar a segunda chamada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A reaplicação da prova será em 12 e 13 de dezembro. "Mesmo com a chuva assolando alguns estados, a gente vai ter o Enem realizado em todas as escolas desse país", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As falas ocorreram em entrevista coletiva no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) após o presidente, o ministro Camilo Santana (Educação), o ministro Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e a primeira-dama, Janja da Silva, visitarem a sala de situação da entidade. Essa sala é responsável pelo monitoramento de toda a logística que envolve a aplicação das provas do Enem.

O estudante que precisar da reaplicação da prova deve fazer a solicitação em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação das provas. O participante afetado por problemas logísticos durante o primeiro dia de aplicação das provas deverá comparecer no segundo dia de aplicação e poderá solicitar a reaplicação do Exame do primeiro dia.

"Os problemas que nós tínhamos de falta de eletrificação nas escolas de São Paulo foram sanados em parceria com o ministério de Minas e Energia", afirmou Santana. O gestor de planejamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Ricardo Cardoso, explicou que o instituto encaminhou para o Ministério de Minas e Energia a lista dos locais de aplicação para que as escolas com problemas de energia fossem identificadas.

Falta de energia

A concessionária Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica na maior parte da Grande São Paulo, afirmou que haverá fornecimento de energia elétrica nos locais de realização do Enem no estado, neste domingo (5).

Nas escolas onde a energia não tiver sido restabelecida, após o forte temporal ocorrido na sexta-feira (3), serão usados geradores. Os alunos devem, portanto, comparecer ao local marcado.

O Enem

A primeira chamada da prova do Enem é aplicada em dois dias. Neste domingo (5), os inscritos serão testados em linguagens, redação e ciências humanas (geografia, história, sociologia e filosofia). No próximo domingo (12), o exame será de ciências da natureza (física, química e biologia) e matemática.

Os portões das escolas abrem às 12h e fecham às 13h, horário de Brasília. A prova tem início às 13h30 e se encerra às 19h no primeiro dia e às 18h30 no segundo.

A edição de 2023 marca os 25 anos do Exame, aplicado pela primeira vez em 1998.