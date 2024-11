‘Eu espero que a relação com o Brasil seja civilizada’, diz Lula sobre vitória de Trump nos EUA Presidente destacou contato com George W. Bush, Barack Obama e Joe Biden e defendeu eleições democráticas Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 06/11/2024 - 18h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h21 ) twitter

Lula parabeniza Trump pela vitória nas eleições dos EUA Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (6), que espera que a relação entre os Estados Unidos e o Brasil seja “civilizada”, após a vitória do republicano Donald Trump. O chefe do Executivo destacou os contatos que teve com ex-presidentes, como George W. Bush e Barack Obama, e defendeu pragmatismo.

“Olha, eu não vou pensar o que pode acontecer de pior com a eleição de um presidente de outro país. Eu não conheço pessoalmente o Trump, eu conheço o Trump de ouvir dizer, de ver matéria dele, de ver na televisão, mas eu espero que a convivência seja civilizada, que eu já tive com o [George W.] Bush, com o [Barack] Obama e com o [Joe] Biden. Essa é a relação que eu quero estabelecer. Dois chefes de Estado, cada um representa o seu país, cada um tem os próprios interesses”, disse Lula.

O presidente ainda ressaltou o respeito ao resultado das urnas. “Eu respeito muito as pessoas que são eleitas com resultado democrático. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e pronto. Eu respeito o fato de ele ter sido eleito pelo povo americano. Eu espero que ele tenha preocupação em trabalhar para que o mundo tenha paz. Eu espero que ele trabalhe para melhorar a vida do povo americano. E eu espero que a relação com o Brasil seja civilizada. Quando a gente tiver assunto para conversar, se conversa por telefone, marca”, completou.

As declarações foram dadas por Lula em entrevista, na manhã desta quarta-feira (6), para a RedeTV. Mais cedo, o brasileiro usou as redes sociais para parabenizar Trump pela vitória. Por volta das 7h35, o resultado foi projetado pela agência de notícias Associated Press. Em seu perfil nas redes sociais, o petista falou em “diálogo” e “trabalho conjunto” e defendeu o respeito à democracia.

A rápida declaração de Lula reconhecendo e parabenizando a vitória de Trump, mesmo com as diferenças ideológicas, difere da decisão tomada por Jair Bolsonaro, em 2020. Quando Joe Biden foi eleito nos EUA, o ex-presidente levou mais de um mês para parabenizar a vitória, sendo o último chefe de Estado do G20 a fazer o comunicado público. Isso porque Bolsonaro esperou o Colégio Eleitoral referendar o resultado.