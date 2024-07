Evento sobre desenvolvimento econômico regional acontece nesta quarta em Brasília Evento debaterá sobre oportunidades de negócio no mercado regional e contará com a presença do presidente do Senado

Divulgação/Brazilian Regional Markets

Brasília vai sediar nesta quarta-feira (3) o evento Brazilian Regional Markets, que vai mostrar oportunidades de investimento nos estados de Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. O evento, realizado pela Apex Partners em parceria com a RECORD e EQI Investimentos, vai propor uma discussão sobre estratégias para despertar o desenvolvimento econômico regional.

No evento, serão discutidos temas ligados à macroeconomia e política com líderes públicos e empresariais, com foco nas oportunidades de negócio presentes nos “tigres brasileiros”, nome atribuído à região envolvendo os três estados. No ano passado, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo apresentaram um crescimento médio do PIB de 4,2% em 2023, enquanto a média nacional foi de 2,9%.

A escolha pelos estados foi feita baseada em características atraentes ao mercado, como a competitividade na produção de grãos e proteína animal, sustentabilidade social, qualidade de infraestrutura e ambiente para inovação e desenvolvimento tecnológico.

Uma proposta a ser apresentada no evento é o Projeto 100% Cidades, que pretende o mapear o cenário econômico e político das cidades brasileiras com informações regionalizadas das maiores localidades.

Entre os palestrantes estão:

o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG);

o senador e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira;

o diretor-geral da RECORD Brasília , Luciano Ribeiro;

, Luciano Ribeiro; o superintendente da RECORD , André Dias;

, André Dias; o presidente da Apex Partners, Fernando Cinelli; e

o CEO da EQI Investimentos, Juliano Custodio

Para Fernando Cinelli, a proposta do encontro é pautar o mercado e falar sobre as potencialidades econômicas regionais.

“A ideia é que possamos, cada vez mais, atrair holofotes da estrutura de capital global e nacional para oportunidades fora do eixo Rio-São Paulo, que hoje concentra muito do fluxo de investimento que o Brasil recebe”, afirma.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro