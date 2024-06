Ex-gerente de banco é preso no DF suspeito de desviar R$ 190 mil de cliente Prisão aconteceu no Aeroporto de Brasília na manhã desta sexta; outro funcionário também já foi detido pela polícia

Ex-gerente foi preso no aeroporto internacional de Brasília (PCGO/Divulgação - )

A Polícia Civil de Goiás prendeu nesta sexta-feira (21) um ex-gerente de banco suspeito de desviar R$ 190 mil de um cliente. O homem foi preso no Aeroporto Internacional de Brasília, em uma segunda etapa da operação Cash Back. O ex-gerente entrou no radar da polícia após a Delegacia de Aruanã (GO) ter prendido preventivamente, na segunda-feira (17), um funcionário subordinado ao gerente que também trabalhava na instituição bancária do estado goiano.

Na ocasião, quando os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do suspeito, eles encontraram cartões em nome do ex-gerente. Com o avanço das investigações, a polícia identificou que o ex-gerente do banco poderia fazer parte do esquema criminoso que desviava dinheiro dos clientes.

O homem tinha sido desligado do banco privado em maio deste ano e ostentava nas redes sociais uma vida de luxo, com viagens para a Disney, passeios de moto aquática e outros passeios por pontos turísticos.

A polícia agora investiga se outros clientes também foram vítimas da dupla e se há mais envolvidos no esquema de desvio.