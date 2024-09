Ex-senadora Maria do Carmo morre, aos 83 anos, em Aracaju Ela foi a primeira mulher eleita senadora pelo estado e a primeira mulher no Senado a cumprir três mandatos consecutivos até 2022 Brasília|Do R7, em Brasília 01/09/2024 - 22h18 (Atualizado em 01/09/2024 - 22h20 ) ‌



Ex-senadora tratava de um câncer no pâncreas Marcos Oliveira/Agência Senado

A ex-senadora Maria do Carmo morreu , aos 83 anos, neste sábado (31), em Aracaju (SE). Ela estava internada em um hospital particular, onde tratava câncer no pâncreas com metástases hepáticas. O velório teve início na madrugada deste domingo (1º), no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju. A ex-senadora, que era viúva do ex-governador de Sergipe João Alves, deixa três filhos, netos e irmãos.

Maria do Carmo foi a primeira mulher eleita senadora pelo estado e a primeira mulher no Senado Federal a cumprir três mandatos consecutivos até 2022, já no PP (Partido Progressistas). Nas eleições de outubro de 1998, foi eleita senadora por Sergipe na legenda do PFL (Partido da Frente Liberal).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), declarou luto oficial de três dias na Casa, a partir de sábado. “Sua atuação política foi marcada por sensibilidade social e preocupação com a defesa dos menos favorecidos. Sempre atuou na defesa dos interesses do seu estado e da região Nordeste. A morte da senadora Maria do Carmo entristece a todos que tiveram a honra de conviver com uma mulher de grande força política e capacidade de diálogo”, disse Pacheco.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, também se manifestou e afirmou que a ex-senadora “se tornou símbolo de empoderamento e de protagonismo feminino em todo o país”. “Hoje, perdemos a presença terrena de Maria do Carmo Nascimento Alves, que é a baluarte das políticas públicas voltadas à assistência social em nosso estado”, disse.

A ex-senadora atuou em pautas como combate a violência doméstica e garantia do espaço feminino no mercado de trabalho, na ciência e na política, além de questões voltadas para oportunidades na educação.





