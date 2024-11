Exclusivo: R7 tem acesso à lista de pessoas que devem ser ouvidas pela CPI das Bets; Wesley Safadão e Gkay estão entre os nomes Requerimentos devem começar a ser analisados na próxima terça-feira; CPI foi instalada nesta semana Brasília|Do R7 14/11/2024 - 20h53 (Atualizado em 14/11/2024 - 20h53 ) twitter

Senadora Soraya Thronicke será relatora da CPI Geraldo Magela/Agência Senado

A senadora Soraya Thronicke, do Podemos (MS), relatora da CPI das Bets, vai requerer, inicialmente, a convocação de 19 pessoas para prestar depoimentos no Senado. O R7 teve acesso, com exclusividade, a lista com todos os nomes. Entre eles estão representantes de 11 empresas de apostas virtuais e influenciadores digitais como Jojo Todinho, Tirulipa e Gkay, além do cantor Wesley Safadão. Também consta na lista o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, e a advogada da influenciadora Deolane Bezerra.

Os requerimentos devem começar a ser analisados na próxima reunião, marcada para terça-feira (19). A CPI foi instalada na terça-feira (12) no Senado. O presidente será o senador Dr. Hiran, do PP (RR); e o vice, Alessandro Vieira, do MDB (SE).

Na primeira sessão, Soraya Thronicke disse que a CPI “jamais terminará em pizza”. A comissão pretende fazer audiências e análise de documentos antes do recesso, que começa em 23 de dezembro.

A comissão pretende investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades.

Veja o nome de todos os requerimentos de convocação:

Presidente da Blaze Apostas On-Line

Paulo Jose Iasz de Morais, advisor e membro do Conselho de Administração da empresa BIG BRAZIL International Gaming

André Feldman, CEO da Big Brazil

Felipe Domenico Negri, da Pinbank Brasil

Thiago Preihs Pinto, Pinbank Brasil,

Fernanda Sant Ana Lacerda da Silva, Pinbank Brasil

João Studart, CEO Bet Nacional

Pâmela de Souza Drudi, esposa de Fernando Oliveira Lima, influenciadora e embaixadora da Bet7K

Kaká Diniz, Empresário e CEO da Non Stop,

Ednaldo Rodrigues, Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Guilherme Augusto Figueiredo, Country Manager da Betano

Marcus da Silva, diretor do grupo Entain, proprietário no Brasil do site de apostas Sportingbet

Wesley Oliveira da Silva (Wesley Safadão), cantor e influenciador

Everson de Brito Silva (Tirulipa), humorista e influenciador digital

Jordana Gleise de Jesus Menezes (Jojo Todynho), cantora e personalidade da mídia

Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos (Gkay), atriz e influenciadora digital

Adélia Soares, advogada de Deolane Bezerra

Jonathan Muller (Jon Vlogs), influenciador digital e criador da JonBet

Fernando Oliveira Lima (Fernandin OIG), empresário e CEO da One Internet Group