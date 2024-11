Exército faz ações de combate a incêndios e de apoio a comunidades afetadas pela seca Operações são realizadas em conjunto com diversas agências, entre elas ICMBio, Ibama, DNIT, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Brasília|Do R7, em Brasília 16/10/2024 - 10h48 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ações são realizadas em conjunto com agências Divulgação/Exército Brasileiro

Militares das Forças Armadas atuam nesta quarta-feira (16) para combater focos de incêndio em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul. Simultaneamente, outras equipes do Exército também auxiliam comunidades e povos originários afetados pela seca na Amazônia. As duas operações são realizadas em conjunto com diversas agências, entre elas ICMBio, Ibama, DNIT, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

Em Corumbá (MS), na ação de combate a focos de incêndio, as Forças Armadas montaram um posto de saúde com equipamentos de primeiros socorros e prevenção ao fogo. Também foi realizada a montagem e a manutenção da base do Ibama, com melhorias na infraestrutura.

No local, o Exército também disponibilizou equipamento de rádio, permitindo a comunicação entre as equipes que combatem o fogo na região.

“As Forças Armadas, pela sua prontidão logística e operacional, utilizam os recursos humanos e materiais existentes para missões tão complexas e realizadas em uma região conhecida pela sua dimensão e características próprias como o Pantanal”, informou a corporação.

‌



Já a Operação Tucumã é uma ação conjunta coordenada entre órgãos de Segurança Pública, Agências e Forças Armadas, com o emprego temporário e episódico em atividades de apoio às ações de combate a incêndios e à estiagem na Amazônia Legal.

Segundo o Exército, foram mobilizados militares e diversos equipamentos, incluindo helicópteros, tratores, caminhões-pipa e veículos de transporte no combate aos incêndios no estado de Tocantins e na região de Marabá (PA), além de outros municípios do Pará.

‌



Entre as ações realizadas, destaca-se a preparação e distribuição de 672 cestas de alimentos e 168 kits de tratamento de água, para garantir a subsistência de famílias ribeirinhas em situação de vulnerabilidade. “A operação combina esforços logísticos e operacionais para garantir que a ajuda humanitária chegue de forma eficiente e rápida aos que mais precisam”, informou o Exército.

Os militares do 17º Batalhão de Infantaria de Selva participaram da operação, recebendo e armazenando os insumos que estão sendo entregues à população junto a agentes do Distrito Sanitário Especial Indígena da Secretaria de Saúde Indígena.

No primeiro momento, as Forças Armadas atuaram no recebimento e logística de armazenamento, utilizando seus meios operacionais para que os itens chegassem às populações mais necessitadas. A próxima fase é a distribuição nas aldeias indígenas isoladas dos municípios de Coari, Juruá, Fonte Boa, Maraã e Uarini, no Amazonas.