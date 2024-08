Exército homenageia medalhistas olímpicos de Paris e cita maior presença militar feminina Bia Souza, Guilherme Schmidt e Natália Araújo receberam medalhas da corporação durante cerimônia realizada em Brasília Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 22/08/2024 - 10h48 (Atualizado em 22/08/2024 - 11h37 ) ‌



Dia do Soldado é comemorado no Exército, em Brasília Ricardo Stuckert/PR - 19.04.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira (22) do Dia do Soldado, comemorado no próximo domingo (25), no quartel-general do Exército, em Brasília. Na agenda, a Força destacou a atuação dos agentes no Rio Grande do Sul, devastado por enchentes no primeiro semestre deste ano, e a participação dos atletas militares nas Olimpíadas de Paris-2024, além de informar que o serviço vai contar, em breve, com maior presença feminina.

Os profissionais do Exército que integram o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento e que trouxeram medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris receberam a Medalha do Exército Brasileiro. São os casos de Bia Souza (judô), Guilherme Schmidt (judô) e Natália Araújo (vôlei) — os três ocupam a patente de 3º sargento. As medalhas foram entregues por Lula.

A agenda homenageou também os 34 mil militares envolvidos no resgate de mais de 70 mil pessoas e 10 mil animais no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, o 2º Batalhão de Aviação será uma das organizações que vai receber a insígnia de bandeira da Medalha do Pacificador, em reconhecimento aos esforços de resgate e transporte na região gaúcha.

Depois da entrega de medalhas, foi conduzido um desfile militar com tropas a pé, a cavalo e motorizados. No módulo de blindados, desfilaram viaturas Guarani, destinadas ao transporte de pessoal. Esse tipo de blindado é considerado anfíbio, capaz de operar tanto em terra quanto em água, o que possibilitou a navegação durante as enchentes gaúchas.

Em comunicado, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse que, em breve, o serviço militar vai contar com a presença feminina. Atualmente, as mulheres estão isentas do serviço militar obrigatório, mas podem servir de forma voluntária, como militares de carreira ou temporárias. A reportagem procurou a força para maiores explicações e aguarda posicionamento.

Paiva falou em recrudescimento das ameaças globais e também sobre restrições orçamentárias. “Apesar disso, não nos descuidamos da imperiosa necessidade de mais helicópteros, de mais blindados e mais mísseis. No novo ambiente, extremamente complexo, não é mais possível separar as ameaças que assolam a nossa segurança. E isso desafia todas as instituições a atuar, com prontidão e sinergia, na resolução dos conflitos em ambiente de guerra ou de não guerra. Assim, aos soldados de Caxias cabe a responsabilidade de trabalhar em qualquer cenário”, afirmou.

O Dia do Soldado marca o nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército. Neste ano, o nascimento de militar completa 221 anos. É a primeira vez que o petista vai à celebração no terceiro mandato — no ano passado, Lula estava em Angola na data e foi representado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Em abril deste ano, o presidente participou da solenidade em homenagem ao Dia do Exército. A última participação de Lula em evento ligado aos militares foi há duas semanas, em Santa Catarina, no lançamento de um navio de guerra. Na ocasião, o presidente defendeu “Forças Armadas bem estruturadas, com muita inteligência e preparadas para algum insinuosa tentativa de nos atacar”.