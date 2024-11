Explosões em Brasília levam Congresso e STF a ajustar horários Por outro lado, o Poder Executivo optou por manter o expediente regular Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 14/11/2024 - 08h57 (Atualizado em 14/11/2024 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Executivo mantém expediente normal Marcos Oliveira/Agência Senado - 13/11/2024

As explosões na região central de Brasília, na noite de quarta-feira (13), provocaram mudanças nos expedientes dos Três Poderes nesta quinta-feira (14). Em contraste, o Poder Executivo decidiu manter o expediente normal.

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu suas atividades até o meio-dia e agendou uma sessão plenária para as 14h. Já na Câmara dos Deputados, o trabalho no prédio foi suspenso até o meio-dia, sem confirmação sobre a realização de sessões no período da tarde.

O Senado, que divide parte das instalações com a Câmara, optou por cancelar o expediente, antecipando, assim, o feriado da Proclamação da República.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos recomendou que os servidores trabalhassem normalmente nesta quinta-feira. O Palácio do Planalto informou, até as 7h, que a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanecia inalterada, incluindo reuniões com embaixadores estrangeiros e um embarque para o Rio de Janeiro à tarde para eventos do G20.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As explosões ocorreram com um intervalo de 20 segundos, e especialistas em explosivos foram acionados para isolar e investigar a área. O corpo de Francisco Wanderley Luiz, a vítima fatal do incidente, permanecia no local até a hora de publicação desta matéria.

Esplanada isolada

Após as explosões, a Praça dos Três Poderes foi isolada, e equipes do Esquadrão Antibombas foram acionadas para verificar se havia outros explosivos. As pessoas que estavam com carros estacionados no local tiveram que esperar a verificação para poder retirar os veículos.

‌



No STF, ministros e servidores foram retirados imediatamente do prédio. Na Câmara, a sessão no plenário foi interrompida. Os deputados foram autorizados a sair do local pela garagem.

O expediente na Câmara, Senado e STF foram suspensos na manhã desta quinta (14) para a finalização da verificação de segurança. O Governo do Distrito Federal informou que reforçou a segurança na Esplanada.

‌



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que as forças de segurança estão preparadas para assegurar o funcionamento dos Poderes da República.

Ainda na noite dessa quarta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já estava no Palácio da Alvorada no momento das explosões, se reuniu com os ministros do STF Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin para falar sobre o que ocorreu.

A relatoria do inquérito no STF que vai apurar as explosões ficou com o ministro Alexandre de Moraes. O caso foi enviado a ele por semelhanças com os ataques do 8 de janeiro.