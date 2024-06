FAB conclui arrecadação para campanha ‘Todos Unidos pelo Sul’ neste sábado

Alto contraste

Campanha arrecadou 16 mil toneladas de donativos (Divulgação/FAB)

A fase de arrecadação da campanha Todos Unidos pelo Sul, que visa ajudar as vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul, encerra neste sábado (15). Durante essa mobilização, foram coletadas mais de 16 mil toneladas de alimentos, roupas, água potável, sapatos, ração para pets e outros materiais essenciais.

As Bases Aéreas de Brasília, São Paulo e do Galeão (RJ) foram centros de arrecadação. “A fim de manter viva a intensa corrente já estabelecida, passaremos, neste momento, a concentrar os esforços logísticos no processamento e na entrega dessa extraordinária quantidade de donativos à população”, informou a FAB por meio de nota.

Nos últimos dias, a FAB recomendou prioridade para doações de materiais de higiene pessoal e limpeza, alimentos básicos e ração para pets, destinados à Defesa Civil do RS.

“Foi um sucesso a campanha de doações, com mais de 16.000 toneladas arrecadadas, demonstrando o amor e a solidariedade do povo brasileiro. Nossa logística tem atuado de forma ímpar, mas somos apenas um elo para que as doações solidárias cheguem à nossa amada população do Rio Grande do Sul”, destacou o Coordenador de Logística da Campanha da FAB, Major-Brigadeiro Intendente Gilson Alves Almeida Junior.

“Nesta nova fase, continuaremos determinados a atuar especificamente na atividade de expedição e escoamento dos donativos arrecadados”, completou o Major-Brigadeiro Intendente Almeida.