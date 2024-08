FAB conclui primeira etapa da investigação da queda do avião em São Paulo A Força Aérea Brasileira informou que o CENIPA planeja divulgar um relatório preliminar dentro de 30 dias Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 12/08/2024 - 10h49 (Atualizado em 12/08/2024 - 11h16 ) ‌



FAB conclui primeira etapa de investigação Divulgação/FAB - 12/08/2024

A FAB (Força Aérea Brasileira), por meio do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), anunciou nesta segunda-feira (12) a conclusão da primeira etapa das investigações sobre a queda da aeronave em Vinhedo, São Paulo. Os investigadores do Cenipa realizaram as ações iniciais no local do acidente, dando continuidade ao processo investigativo do acidente que matou 62 pessoas.

Segundo a FAB, a investigação do acidente continua em andamento, com a coleta de mais informações para identificar os fatores que contribuíram para o ocorrido.

Em nota, a FAB informou que o Cenipa planeja divulgar um relatório preliminar dentro de 30 dias. A conclusão do relatório final dependerá da complexidade do caso e será publicada no site do Cenipa.

Os motores da aeronave foram removidos do local na noite de domingo (11) e serão analisados na sede do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (IV SERIPA), em São Paulo.

Acidente em Vinhedo (SP)

Na sexta-feira (9), a aeronave da Voepass saiu de Cascavel, no Paraná, e ia para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O avião caiu sobre a cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, cerca de 17 minutos antes do pouso.

Até o momento, não se sabe a causa exata da queda da aeronave. A principal teoria é a de que o acúmulo de gelo nas asas tenha comprometido a estabilidade do avião, mas isso ainda não há comprovação. O Cenipa fará as investigações para determinar a causa do acidente que matou 58 passageiros e quatro tripulantes.

O modelo do avião que caiu é usado em trajetos regionais pelo mundo. Especialistas acreditam que o mau tempo pode ter contribuído para o acúmulo de gelo nas asas. O ATR-72 é uma aeronave de médio porte com boa reputação de segurança. Por características de projeto, voa a uma altitude inferior à operada pelos grandes jatos, justamente onde ocorre uma maior formação de gelo na atmosfera.





