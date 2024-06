FAB encerra neste sábado campanha de doações em apoio ao Rio Grande do Sul

Alto contraste

Campanha arrecadou 16 mil toneladas de donativos (Divulgação/FAB)

A FAB (Força Aérea Brasileira) vai encerrar neste sábado (15) a campanha “Todos Unidos pelo Sul”, que reuniu doações para ajudar os moradores do Rio Grande do Sul. Ao todo, foram arrecadas mais de 16 mil toneladas de donativos, entre alimentos, roupas, ração para animais, água potável. “Agradecemos, sinceramente, a todos os que se envolveram nessa singular e extraordinária corrente”, disse a Força Aérea em comunicado.

A campanha teve início em abril e contava com três pontos de coleta, nas cidades de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Mais de 80% dos donativos já foram transportados para a região Sul, e a FAB vai passar a concentrar os esforços logísticos para processar e transportar os donativos restantes. " Passaremos, neste momento, a concentrar os esforços logísticos no processamento e na entrega dessa extraordinária quantidade de donativos à população afetada, doações que simbolizam a autêntica natureza do povo brasileiro e da Força Aérea Brasileira: ajudar ao próximo onde quer que ele esteja”, explicou o comunicado.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo e-mail donativos@fab.mil.br.

Rio Grande do Sul

Segundo dados do governo local, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pelas fortes enchentes na região. Nesta quinta-feira (13), a Defesa Civil do estado emitiu um alerta para o fim de semana, que pode ter chuvas intensas.

Veja alertas para os próximos dias

Sábado (15)

Uma região de baixa pressão aliada ao fluxo de umidade vindo do norte, favorece a chuva moderada a forte, acompanhada de descargas elétricas em grande parte do RS. Na Campanha, Sul, Missões e Centro, há risco de eventual queda de granizo e rajadas de vento de até 70 km/h. Os acumulados ficam em torno dos 20 aos 30 mm/dia. Antes das chuvas, os ventos sopram em áreas da metade Norte e Centro do Estado, com rajadas entre 30 e 55 km/h.

A Defesa Civil do RS informou que já está articulando junto às prefeituras a adoção de medidas preventivas, especialmente em locais com pequenos rios, córregos e sistemas de escoamento que demandem manutenção e limpeza em razão dos eventos meteorológicos anteriores, permitindo a adequada vazão e escoamento dos eventuais volumes de chuvas que possam ocorrer.

Domingo (16)

Com a atuação da baixa pressão, fluxo de umidade vindo do norte e formação de uma frente fria, as chuvas serão intensas sobre as Missões, Noroeste, Centro, Vales, , Costa Doce, Litoral Médio e Norte e Serra gaúcha. Os volumes variam entre 40 e 70 mm/dia. Há condição de ventos pontualmente fortes enquanto as instabilidades atuam, podendo passar dos 60 km/h e ventos constantes com rajadas na casa dos 50 km/h na metade Sul do Estado.

Segunda-feira (17)

Com a frente fria semi-estacionária atuando na faixa Norte do estado, as chuvas ainda tendem a seguir intensas. Os acumulados devem ficar em torno dos 60 aos 125 mm/dia no Noroeste, Centro-Norte, Serra gaúcha e áreas próximas à Santa Catarina. Os ventos seguem atuando na metade Sul do Estado, com velocidades de até 45 km/h.

Terça-feira (18)

Na terça-feira (18), as instabilidades tendem a seguir atuando sobre as regiões as Missões, Noroeste, Centro-Norte e Nordeste, com acumulados entre 60 e 90 mm/dia. A tendência é que, na quarta-feira (19), as instabilidades e chuvas voltem a se intensificar sobre grande parte do Rio Grande do Sul.