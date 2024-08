FAB envia três caixões com vítimas de queda de avião para Paraná e Rio Grande do Sul Duas vítimas serão levadas a Cascavel (PR) e outra, a Pelotas (RS); familiares que estavam em SP também embarcaram no avião Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 16h39 (Atualizado em 13/08/2024 - 16h40 ) ‌



Aeronave foi utilizada para ajudar o RS Divulgação/FAB

A Força Aérea Brasileira realizou nesta terça-feira (13) o transporte de três caixões com vítimas da queda de um avião em Vinhedo (SP). De acordo com a FAB, dois corpos serão levados para Cascavel (PR) e o terceiro, para Pelotas (RS). Alguns familiares das vítimas, que foram a São Paulo depois do acidente, também embarcaram no avião da FAB.

A aeronave da Força Aérea decolou de São Paulo às 15h13. Segundo a Aeronáutica, o translado até Cascavel deve demorar em torno de 1h20. Depois, o avião seguirá para Pelotas, com previsão de chegada às 19h30.

A Prefeitura de Cascavel disponibilizou um centro de eventos para os velórios. Os parentes de cada vítima vão escolher se querem fazer cerimônias particulares ou se utilizarão esse espaço público.

O acidente

O acidente aéreo aconteceu na última sexta-feira (9). O avião que caiu era da Voepass e tinha saído de Cascavel, às 11h58, com destino a São Paulo, onde pousaria no Aeroporto de Guarulhos.

Cerca de 17 minutos antes do horário previsto para o pouso, o avião caiu no quintal de uma casa em um condomínio privado, em Vinhedo, e explodiu.

A bordo, estavam 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. Todas as vítimas morreram de forma instantânea assim que a aeronave bateu no chão, segundo o Instituto Médico Legal de São Paulo. De acordo com o IML, todas sofreram politraumatismo, condição em que uma pessoa sofre múltiplas lesões traumáticas ao mesmo tempo.

Segundo a Força Aérea Brasileira, o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20. No entanto, a partir de 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda total do contato do controle de tráfego aéreo com o avião ocorreu às 13h22.

No sábado (10), as duas caixas pretas do avião chegaram a Brasília para passar por uma perícia. Segundo o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), o relatório preliminar sobre as possíveis causas da queda do avião deve ser concluído em 30 dias.

A FAB informou, também, que o Cenipa extraiu “com êxito” as informações das caixas-pretas que registraram as vozes da cabine e os dados do voo.

As informações dos gravadores vão auxiliar nas investigações para entender os últimos momentos do voo e identificar possíveis falhas técnicas ou humanas.

*Sob supervisão de Alexandre de Paula