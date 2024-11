Fachin arquiva inquérito contra Braga e Calheiros por suspeita de corrupção Inquérito foi arquivado após PGR alegar falta de provas contra os senadores Brasília|Thays Martins e Rute Moraes, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 22h17 (Atualizado em 28/10/2024 - 22h23 ) twitter

Fachin acolheu pedido da PGR que pediu o arquivamento do inquérito Andressa Anholete/STF

O ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou arquivar o inquérito contra os senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Renan Calheiros (MDB-AL) que investigava a suspeita de recebimento de propina para favorecimento da empresa Hypermarcas, hoje chamada de Hypera Pharma.

Fachin acolheu o pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) que alegou falta de provas. “Não tendo sido apresentadas provas que justifiquem a instauração do processo criminal, e inexistido perspectivas de obtenção de elemento de prova que corroborem a prática ilícita, a hipótese é de arquivamento do inquérito com relação aos investigados", disse a PGR.

Segundo a PGR, “não há evidências que demonstrem que os parlamentares foram os destinatários finais das vantagens ilícitas".

A decisão, no processo que está sob sigilo, foi assinada na quinta-feira (24). Em nota, Eduardo Braga disse “embora lamente o denuncismo vazio de que foi vítima, considera que a justiça foi finalmente realizada".

A investigação contra os senadores foi aberta após uma delação de um ex-diretor da Hypermarcas no âmbito da operação Lava Jato. A conclusão da Polícia Federal foi que a empresa pagou R$ 20 milhões em propina em troca de apoio na aprovação de um projeto de incentivo fiscal.