Fachin recebe governador de Minas Gerais para tratar da dívida do estado

Romeu Zema quer mais prazo no STF

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, conversou por videoconferência, nesta segunda-feira (15), com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Os dois conversaram sobre o pagamento da dívida dos estados com a União, que deve ser votado no fim de agosto. Na última terça-feira (9), o estado já havia pedido ao STF mais prazo para o início do pagamento, que já foi prorrogado por duas vezes.

Durante a conversa, segundo o R7 apurou, Zema disse ao ministro que “está aberto para negociar com a União às condições postas pela AGU sobre a prorrogação do prazo, incluindo o pagamento das parcelas do RRF como se a homologação ao Regime estivesse concluída”.

Além disso, o governador disse que Minas está em dia com as obrigações previstas pela renegociação da dívida, uma vez que está seguindo as regras do RRF, aguardando tão somente sua homologação para seguir com o plano e que já apresentou o plano de recuperação fiscal revisado à Secretaria do Tesouro Nacional e aguarda análise final do órgão.

O governador falou ainda que a não prorrogação do prazo colocaria em risco a manutenção dos serviços públicos de Minas, com as contas públicas entrando em colapso.

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prevê a votação do projeto sobre a dívida dos estados na primeira quinzena de agosto, após o recesso parlamentar. A estimativa está presente na petição enviada ao ministro Edson Fachin. No documento, Pacheco sugere a prorrogação do prazo para pagamento da dívida que Minas Gerais tem com a União, usando como justificativa a presente discussão da proposta que busca solução à questão.

“Considerando o estágio avançado de discussão da matéria pelos poderes Legislativo e Executivo federal, juntamente com os entes federados, há uma previsão de votação do projeto de lei complementar no Senado Federal na primeira quinzena de agosto de 2024. Nesse sentido, mostra-se adequada a pretensão do estado de Minas Gerais de obter nova prorrogação do prazo de suspensão do Regime de Recuperação Fiscal (RRP)”, diz a petição de Pacheco.

