Faixa de pedestres: cultura de respeito é reconhecida como patrimônio imaterial do DF Parecer do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural afirma que costume ‘representa valores à coletividade do Distrito Federal’ Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 19/07/2024 - 17h00 (Atualizado em 19/07/2024 - 17h00 ) ‌



Ibaneis deve publicar a medida até 8 de agosto Toninho Tavares/Agência Brasília - Arquivo

O Condepac-DF (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF) aprovou um parecer nesta sexta-feira (19) que reconhece a cultura de respeito à faixa de pedestres como patrimônio cultural imaterial do DF. O documento apresenta o que caracteriza a faixa, o histórico no Brasil e no Distrito Federal , o enquadramento conceitual e as recomendações para ações de salvaguarda futuras.

Claudio Abrantes, secretário de Cultura e Economia Criativa e presidente do Condepac, comentou a a participação da população para a divulgação do respeito à faixa na década de 90, além da imprensa e de órgãos do governo. “O sentimento disseminado na sociedade foi um diferencial para que nós possamos ter a faixa de pedestre como uma política pública de mobilidade e de respeito ao pedestre. Ao longo dos anos, essa iniciativa se transformou em uma característica peculiar do brasiliense, ao ponto de a gente reconhecer outro brasiliense pelo seu hábito, pelo seu jeito de fazer e pelo seu respeito à faixa de pedestres”, disse.

O relatório aponta que essa cultura “não se restringe apenas a normas de trânsito, mas representa valores à coletividade do Distrito Federal”, além de “símbolo universal de proteção e consideração mútua entre pedestres e condutores”.

“A cultura de respeito à faixa de pedestres transcende seu papel funcional no trânsito e se estende a valores culturais de convivência pacífica e preservação da vida, justificando sua valorização e registro como um bem cultural imaterial”, afirma o documento.

Com a aprovação, o governador Ibaneis Rocha vai editar um decreto oficializando o processo. A expectativa é que a publicação no DODF (Diário Oficial do DF) aconteça até 8 de agosto, data que comemora internacionalmente o Dia do Pedestre.