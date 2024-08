Faixa reversa na EPIG começa a funcionar neste sábado no sentido Eixo Monumental Medida é necessária para as obras de concretagem das duas faixas mais à direita da via Brasília|Do R7, em Brasília 15/08/2024 - 08h30 (Atualizado em 15/08/2024 - 08h30 ) ‌



Previsão é que faixa fique em funcionamento por 90 dias Agência Brasília/Divulgação - Arquivo

A partir deste sábado (17), uma nova faixa reversa será adotada para os veículos que trafegam na Epig (Estrada Parque Indústrias Gráficas), com 900 metros de extensão, em direção ao SIG (Setor de Indústrias Gráficas). A medida vai minimizar os impactos no trânsito causados pelas obras de concretagem das duas faixas mais à direita da via, sentido Eixo Monumental. A previsão é de que a intervenção dure aproximadamente 90 dias.

A nova faixa reversa terá início na altura da Quadra 102 do Sudoeste e se estende até o ponto onde está instalado o canteiro de obras, na entrada do SIG. Durante a intervenção, das três faixas de rolamento existentes na via Epig, sentido Eixo Monumental, as duas faixas mais à direita ficarão totalmente bloqueadas.

Além da faixa reversa, apenas a mais à esquerda seguirá em funcionamento, totalizando duas faixas de rolamento. No sentido contrário, apenas as duas mais à direita da via estarão em funcionamento, totalizando duas faixas de rolamento liberadas para o tráfego de veículos.

Faixa reversa começa a funcionar no sábado

“Desde o início das obras de concretagem, temos alertado que uma série de desvios seriam adotados. Pedimos desculpas pelos transtornos, mas a medida se faz necessária para podermos avançar com a concretagem das pistas mais rapidamente”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura do DF, Valter Casimiro.

Segundo o engenheiro Bruno Almeida, da secretaria, durante a intervenção, a faixa reversa será destinada exclusivamente aos veículos leves. “Ônibus e caminhões não poderão trafegar pela faixa reversa. Apenas carros e motos podem transitar por ela”, ressalta.

Faixa será destinada apenas a veículos leves

O trecho-alvo desta intervenção viária faz parte da quarta etapa das obras de implantação do corredor BRT na Epig. Nesse trecho, situado entre o viaduto Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira e o entroncamento do SIG, serão construídos dois novos viadutos em trincheira e duas passagens subterrâneas para pedestres – que darão acesso à estação de ônibus no canteiro central da via.

Além disso, o trecho vai ganhar ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano. O projeto prevê nova entrada para o Parque da Cidade, com a construção de uma rotatória.

Ônibus e pontos de parada

Os usuários do transporte público coletivo do DF deverão ficar atentos, pois os ônibus não vão circular pela via reversa – seguirão pela faixa mais à esquerda da via Epig, sentido Eixo Monumental. No trecho de 900 metros da intervenção, os pontos de parada estarão sinalizados para permitir o embarque e desembarque dos passageiros.