Famílias desabrigadas pela chuva no DF são cadastradas para receber R$ 1,4 mil de auxílio Pagamento de benefícios emergenciais é resposta do governo para acolher famílias; um abrigo em Ceilândia recebe vítimas Brasília|Do R7, com informações Agência Brasília 26/11/2024 - 09h26 (Atualizado em 26/11/2024 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Famílias podem se abrigar em Ceilândia Paulo H. Carvalho/Agência Brasília - 25.11.

O Governo do Distrito Federal vai pagar até R$ 1.416 em auxílios para famílias atingidas pela forte chuva que atingiu o Sol Nascente e Pôr do Sol no último sábado (23). O valor é a combinação de três benefícios emergenciais: auxílio calamidade (R$ 408), auxílio vulnerabilidade (R$ 408) e auxílio excepcional (R$ 600). As chuvas também deixaram famílias desabrigadas devido ao risco estrutural das casas, por isso, o governo montou um abrigo na Escola Parque Anísio Teixeira em Ceilândia (QNM 27 Módulo B), com alimentação, itens de higiene e local para dormir.

Os benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e as famílias em virtude de: nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As famílias que tiveram que deixar suas casas vão receber R$ 1.416 em benefícios, os três citados acima. Já as demais famílias vão receber os auxílios calamidade e vulnerabilidade, no valor de R$ 408 cada, totalizando R$ 816. Os benefícios devem ser pagos até o fim deste mês.

Até a publicação desta matéria, 16 famílias haviam sido cadastradas para receber os valores, mas o número pode aumentar a partir de outras famílias identificadas pela Defesa Civil. O GDF disponibiliza também alimentação no abrigo e disponibiliza atendimento médico aos atingidos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Assim que soubemos do fato, acionamos nossa equipe da Unidade Proteção Social 24h para ir até o local e fazer o levantamento das vítimas, oferecer a assistência necessária nesse momento tão dolorido. As famílias que tiveram de sair de suas casas vão receber os três auxílios: calamidade, vulnerabilidade e auxílio excepcional. A Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social) está em alerta máximo para tentar amenizar o sofrimento dessas famílias”, afirmou a titular da pasta, Ana Paula Marra.

Alimentos e itens de higiene

Segundo o secretário do Governo, José Humberto Pires de Araújo, o espaço oferece 58 lugares para recepcionar as pessoas afetadas. “Então, não há ninguém desabrigado, todo mundo está na sua condição. Evidentemente que esse benefício as pessoas vão receber durante a semana, mas nós estamos fornecendo cesta básica, alimentação. E quem desejar não ficar na casa de um parente ou de um amigo nós estamos com essa disponibilidade de espaço para as pessoas usarem”, detalhou.

‌



A estrutura foi montada pela Sedes, que tem prestado assistência às vítimas das enchentes de maneira imediata. O abrigo foi instalado numa sala reservada da ginástica rítmica, com ventilador e bem arejada. Tem banheiro, cinco chuveiros, bebedouro e saída próximo à sala. Também será ofertado alimentação e kit higiene, assim como acolhimentos institucionais.

Segundo a pasta, cerca de 100 pessoas foram atingidas, deixando dezenas de famílias desabrigadas. Esse número pode crescer de acordo com inspeções da Defesa Civil e da Codhab (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal). A decisão de ir ou não para o abrigo é das famílias.