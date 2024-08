Farmácia Popular, que vai sofrer corte de R$ 1,7 bi, oferece 95% dos insumos de forma gratuita Segundo Ministério da Saúde, o bloqueio no programa refere-se a uma reserva técnica que seria direcionada a outra iniciativa Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 10/08/2024 - 16h44 (Atualizado em 10/08/2024 - 16h44 ) ‌



Farmácia Popular vai sofrer corte de R$ 1,7 bilhão Davi Corrêa/Estadão Conteúdo - 10.07.2024

O Farmácia Popular, programa do governo federal que vai sofrer um corte de R$ 1,7 bilhão, oferece 95% dos medicamentos e insumos de forma gratuita. Os outros têm desconto de até 90%. Ao todo, são ofertados 41 insumos, como remédios para tratamento de colesterol alto, glaucoma, rinite, Parkinson, entre outros.

O programa Farmácia Popular tem um orçamento de R$ 5,2 bilhões em 2024, sendo R$ 4,8 bilhões apenas do sistema de gratuidade, que financia 100% do valor do medicamento. O restante fica para o sistema de co-pagamento, em que o governo paga uma parte do remédio para o cidadão atendido. O bloqueio atingiu 36% do programa gratuito.

Isso porque o governo promoveu uma contenção de gastos no valor de R$ 15 bilhões para cumprir as regras fiscais neste ano. Os ministérios foram responsáveis por definir quais áreas serão atingidas. Não há garantias que o dinheiro volte. Os recursos só serão descongelados se as contas voltarem a ficar em dia, o que não é o cenário atual.

No caso do Farmácia Popular, é a ação mais afetada pelo congelamento de gastos, decretado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa foi atualizado em julho deste ano, o que possibilitou que 95% dos medicamentos e insumos fossem retirados de forma gratuita. A estimativa é de que a medida gere uma economia para os usuários de até R$ 400 por ano.

Em nota, o ministério afirmou que o corte de R$ 1,7 bilhão no orçamento do programa “não impede a implementação como planejada”. “O bloqueio no programa refere-se a uma reserva técnica que seria direcionada a outra iniciativa. Caso necessário, há possibilidade de recomposição durante o exercício por meio de remanejamentos”, diz a pasta, chefiada por Nísia Trindade.

Criado em 2004, o programa tem por objetivo disponibilizar medicamentos para a população. Em 20 anos, mais de 70 milhões de brasileiros foram beneficiados. Durante o relançamento do Farmácia Popular, no ano passado, beneficiários do Bolsa Família passaram a ter acesso gratuito aos medicamentos. Desde então, 4,6 milhões de cidadãos foram contemplados.

Atualmente, a medida está presente em 85% das cidades brasileiras, o que equivalente a 4,7 mil municípios. O programa conta com mais de 31 mil estabelecimentos credenciados por todo o país e tem capacidade de atender 96% da população. A expectativa do Ministério da Saúde é universalizar o programa e cobrir 93% do território nacional. Para alcançar a meta, o credenciamento de novas farmácias foi aberto em 811 cidades, com prioridade para municípios que participam do Mais Médicos.