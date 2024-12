Fávaro: Acordo Mercosul-UE vai zerar tarifas para frutas e café e reduzir taxas para carne bovina Segundo o governo, frutas frescas como abacates, limões, melões e uvas que terão tarifas eliminadas em até 7 anos Brasília|Do R7, em Brasília, com informações do Estadão Conteúdo 06/12/2024 - 16h16 (Atualizado em 06/12/2024 - 16h23 ) twitter

Fávaro: acordo vai permitir maior 'liberdade comercial' Divulgação/MAPA

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, classificou nesta sexta-feira (6) o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia como “muito importante” para a agropecuária brasileira. Para Fávaro, o acordo vai permitir maior “liberdade comercial” para exportação de produtos agropecuários do Brasil.

“Esse acordo prevê, por exemplo, tarifa zero para frutas, café e outros produtos brasileiros e cotas importantes [com tarifas reduzidas] para exportação de açúcar, carne de frango, carne bovina e etanol”, detalhou o ministro em vídeo publicado nas redes sociais.

Dia histórico para a diplomacia, em especial a brasileira. Conseguimos, com a dedicação do presidente @LulaOficial , formalizar o acordo Mercosul - União Europeia que buscávamos há 25 anos e é muito importante para a nossa agropecuária. pic.twitter.com/KfceXtaZmM — Carlos Fávaro (@Carloshbfavaro) December 6, 2024

O anúncio da conclusão definitiva do tratado comercial foi feito durante a Cúpula do Mercosul em Montevidéu, no Uruguai. Os textos acordados serão divulgados nos próximos dias, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. O tratado ainda precisará ser traduzido, revisado juridicamente, assinado e ratificado pelos Parlamentos dos países do Mercosul e da União Europeia.

“Hoje é um dia histórico para a diplomacia, em especial, a brasileira. Um dia histórico, graças à interferência e à dedicação do presidente Lula, conseguimos formalizar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Buscávamos esse acordo há 25 anos, que é muito importante para a nossa agropecuária”, afirmou Fávaro.

Segundo ele, o Brasil vai mostrar a sua competência com o acordo, podendo acessar mercado relevante, como a União Europeia. “O presidente Lula se dedicou, todos nós trabalhamos e o resultado está aí. Com a tradução do acordo, a implementação dele nos próximos meses, vamos aproveitar as oportunidades econômicas. O Brasil e o Mercosul ganham muito com esse acordo formalizado”, concluiu.

O que pode mudar para o agronegócio com o acordo

A pasta comandada por Fávaro informou que entre os produtos que terão acesso facilitado ao mercado europeu destacam-se frutas frescas, como abacates, limões, melões e uvas, que terão tarifas eliminadas em até sete anos; café em diversas formas (verde, torrado e solúvel), com tarifas zeradas no mesmo período; e carnes e etanol, que contarão com cotas preferenciais e eliminação gradual de tarifas.

“No caso da carne bovina, o acordo estabelece quotas de 99 mil toneladas com tarifas reduzidas para 7,5%. Já o etanol terá quotas de 650 mil toneladas, sendo 450 mil destinadas à indústria com tarifa zero. Essas condições representam um avanço significativo para ampliar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado europeu”, ressaltou o Ministério da Agricultura e Pecuária.

“Em contrapartida, o Mercosul também fez concessões, como a redução de tarifas para 96% das importações europeias em até 15 anos. No entanto, produtos sensíveis, como queijos, vinhos e chocolates, terão períodos de transição mais longos ou restrições específicas para proteger o mercado regional”, acrescentou a pasta.