Fazenda prevê que exceções na reforma tributária podem elevar IVA para 27,97% Inicialmente, o Ministério da Fazenda havia previsto a alíquota do IVA em 26,5%; nova previsão considera alterações feitas pela Câmara Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 23/08/2024 - 16h42 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h07 ) ‌



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Diogo Zacarias/MF

O Ministério da Fazenda divulgou nesta sexta-feira (23) uma nota técnica prevendo que as alterações na reforma tributária feitas pela Câmara dos Deputados irão aumentar a alíquota do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) em 1,44 ponto percentual, elevando o imposto para 27,97%.

Inicialmente, a equipe econômica havia previsto que a alíquota total do IVA seria de 26,5%, sendo 8,8% para a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e 17,7% para o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). O primeiro irá arrecadar os impostos no nível federal, e o segundo no nível estadual e municipal.

Entre as mudanças feitas pela Câmara, estão a inclusão de carnes, queijo e sal na cesta básica, que será isenta de impostos, e a criação de regimes específicos com menor tributação para planos de saúde. Segundo a nota técnica, a inclusão da carne na cesta básica será o item que mais impactará a alíquota do IVA, com uma estimativa de aumento de 0,56 ponto percentual.

A nota do Ministério da Fazenda menciona que a “prerrogativa de que não haverá aumento da carga tributária é importante porque cria uma relação direta entre a alíquota de referência e a extensão dos tratamentos favorecidos. Quanto mais a legislação ampliar favorecimentos, maior será a alíquota cobrada sobre todos os bens e serviços não favorecidos”.

‌



O texto aprovado na Câmara também incluiu uma “trava” para prevenir o aumento da carga tributária futuramente. O mecanismo será acionado caso a alíquota geral do IVA ultrapasse 26,5% a partir de 2033.

Com isso, se a alíquota praticada ultrapassar o teto estabelecido, o governo deverá ajustar os impostos para retornar à alíquota padrão. Essa trava cumpre o acordo entre o governo e o Congresso para a votação da reforma tributária, garantindo uma carga tributária neutra, ou seja, sem aumento ou diminuição dos impostos.

‌



Estimativa das alterações feitas pela Câmara

A tabela do Ministério da Fazenda mostra estimativas do impacto das principais mudanças feitas na Câmara. Os valores são apresentados em pontos percentuais e indicam quanto cada mudança pode aumentar ou diminuir a alíquota total.

A inclusão de BETS (apostas esportivas) e carros elétricos no Imposto Seletivo diminui a alíquota em 0,06 pontos percentuais.

a alíquota em 0,06 pontos percentuais. A inclusão do carvão mineral no Imposto Seletivo e a redução da alíquota sobre bens minerais de 1% para 0,25% aumenta a alíquota em 0,10 a 0,11 pontos percentuais.

no Imposto Seletivo e a redução da alíquota sobre bens minerais de 1% para 0,25% a alíquota em 0,10 a 0,11 pontos percentuais. O redesenho do regime específico de bens imóveis aumenta a alíquota em 0,26 a 0,28 pontos percentuais.

a alíquota em 0,26 a 0,28 pontos percentuais. A ampliação dos medicamentos que terão alíquota reduzida eleva a alíquota em 0,12 pontos percentuais.

a alíquota em 0,12 pontos percentuais. A recuperação de crédito para imunidades, como serviços de radiodifusão e livros, adiciona 0,12 a 0,13 pontos percentuais à alíquota.

0,12 a 0,13 pontos percentuais à alíquota. A inclusão de carnes na cesta básica, que será isenta de impostos, tem o maior impacto, aumentando a alíquota em 0,55 a 0,56 pontos percentuais.

a alíquota em 0,55 a 0,56 pontos percentuais. A inclusão de queijos na cesta básica aumenta a alíquota em 0,13 pontos percentuais.

a alíquota em 0,13 pontos percentuais. Outros itens adicionados à cesta básica, como sal, farinhas e óleos, elevam a alíquota em 0,09 a 0,10 pontos percentuais.

a alíquota em 0,09 a 0,10 pontos percentuais. Favorecimentos adicionais, como créditos para planos de saúde e deduções para cooperativas, aumentam a alíquota em 0,08 pontos percentuais.

a alíquota em 0,08 pontos percentuais. O cashback de 100% da CBS para energia, água e esgoto aumenta a alíquota em 0,03 a 0,04 pontos percentuais.



Atualmente, o projeto de regulamentação da reforma tributária está em discussão no Senado, sob a relatoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM). Até o momento, a matéria recebeu 1.092 emendas, ou seja, sugestões de alterações ao texto Este é o maior número já apresentado a um projeto desde o início da atual legislatura, em 2023. Braga sinalizou que pretende fazer mudanças no texto que foi aprovado na Câmara.